Нового бойфренда Дорофєєвої попередили про небезпеку в Бангкоку: "Той, хто пив..."

Надя Дорофєєва та Михайло Кацурін

Новий бойфренд Наді Дорофєєвої Михайло Кацур показав, яке попередження отримав.

Як пише Politeka.net, Надя Дорофєєва - відома українська співачка, яка нещодавно розлучилася з Володимиром Дантесом. Після цього знаменитість почала зустрічатися з другом сім'ї – ресторатором Михайлом Кацуріним, який теж розлучився зі своєю дружиною. Мишко, як і зіркова співачка, активно веде блог в Інстаграм, де ділиться всім цікавим. А цього разу Кацурін показав, яке застереження йому зробили.

"Пані Галина освоїла ВПН і дала змістовну біологічно-теологічну лекцію, стосовно природи душі", - написав Кацурін у сторіс.

"Пити свинячу кров небезпечно. Кров - це душа свині. Той, хто пив кров свині, не залишиться без свинських характеристик у характері. Пастор із Пітера, Ольга Голікова, попереджала про цю небезпеку", - написала жінка під відео Миші, яке було зроблено про Бангкок. .

Повідомлялося, що Мишко поділився фото зі своєю дочкою.

"Відвів свою шестирічну доньку до першого класу. Якби її класним керівником був Вернер Херцог, він сьогодні сказав би ось що", - написав Кацурін.

А ще Politeka писала, що Кацуріна розкрила причину розлучення із чоловіком, який зустрічається з Дорофєєвою


Артём Батечко, politeka.net





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