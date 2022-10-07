Герой нового "Холостяка" у гримі старого пожартував про довге очікування прем'єри шоу

12-й сезон "Холостяка" на СТБ зняли ще до повномасштабного вторгнення РФ в Україну, і після 24 лютого він, як і більшість розважальних проектів, втратив свою доречність. Через півроку канал вирішив показати шоу, і багато глядачів позитивно сприйняли такий крок. Шанувальники "Холостяка" відзначили, що романтичне реаліті - простий та приємний спосіб відволіктися від важких подій війни, інформує Апостроф .

Фото: instagram.com/holostyakstb

Прем'єру шоу "Холостяк-12" було заплановано на 30 вересня, проте її перенесли з виробничих причин. Тепер реаліті, героєм якого став бізнесмен із США Алекс Топольський, очікують у жовтні. Точної дати довгоочікуваної прем'єри на СТБ поки не оголосили, і Холостяк пожартував про це в Instagram.

Топольський опублікував у своєму блозі фотографії, на яких позує разом із ведучим Григорієм Решетником. Обидва вони загримовані під чоловіків похилого віку.

Фото: instagram.com/alexander_topolsky

"Це не ми постаріли, це ентузіазм і нетерпіння в очікуванні Холостяка. Знайшли вихід самореалізуватися. Сподіваємося, ви тримаєтеся. Скоро, скоро... Дуже скоро", - анонсував він.

Фото: instagram.com/alexander_topolsky

"Ви випадково не брат Арестовича? 2-3 тижні", - пишуть у коментарях шанувальники шоу. - "Якщо і далі відкладатимете ефір "Холостяка", то в такому стані ми вас і побачимо. І глядачі теж сиві вже будуть". "Ми теж постаріємо поки чекаємо випуск".

Фото: instagram.com/alexander_topolsky