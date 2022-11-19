Герой нашого часу: Могилевська розповіла про лікаря з Ізюма, який рятував людей у підвалі

Українська співачка Наталія Могилевська поділилася історією лікаря із Ізюма, який під час окупації міста рятував життя у підвалі місцевої лікарні, інформує Апостроф .

Як зізналася артистка в Instagram, читаючи історію про відважного медика, вона не могла зупинити сльози. "Це Герой нашого часу і такі люди надихають", - наголосила вона.

Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

"Ізюм молиться на лікаря Юрія Кузнєцова. До повномасштабного вторгнення його знали як талановитого дорослого і дитячого ортопеда-травматолога, а під час окупації він узяв на себе керування Центральною міською лікарнею Піщанської Богоматері", - поділилася співачка.

Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Юрій Кузнєцов разом із сімома медиками робив операції у підвалі лікарні. Часто зашивав рани без анестезії, ледь не наосліп.

"Щодня в лікарню приносили поранених і катованих. Хтось доставляв постраждалих і повертався в місто, хтось залишався в лікарні, щоб переховуватися в підвалі", - розповіла Могилевська.

Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Ізюм звільнили від російських окупантів 10 вересня. Але навіть після деокупації лікарня залишається важливим місцем у місті. До Кузнєцова йдуть ті, кого він врятував у захопленому місті й ті, кого він лікував до окупації.

Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Наталія поділилася цитатою лікаря, де він розповідає про свої емоції на той момент.

"Психологічно найстрашніше - це авіаційні бомбардування. Артилерійські на їхньому фоні ще не так, - каже лікар. - Страшно тут було всім. І у всіх нас була депресія, кожен з нею справлявся, як міг. Мені допомогла робота, те, що рятував життя. Найважче знаєте, що було? Коли привозять твоїх знайомих, а вони в агонії, і ти безсилий. Дуже важко. Слава Богу, їх було небагато.

Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya