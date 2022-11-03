Тіна Кароль на концерті в Лос-Анджелесі виконала пісню "Чорнобривці": відео чуттєвого виступу

Українська співачка Тіна Кароль, яка нещодавно показала дорослого сина, відправилась з туром до США . На одному з концертів, який пройшов у Лос-Анджелесі, вона виконала популярну українську пісню "Чорнобривці", присвячену всім матерям.

"Найрідніша людина на землі – це мама. Україна – це жінка. І чоловіки, які сьогодні її захищають, ЗСУ – це її сини. Сини, якими ми пишаємося. Знаєте, я деякі такі відео, які ми знімаємо, передаю на фронт, і наші захисники відчувають оцей біль і радість за них, і те, що поруч є багато людей, які єднаються для них", - сказала артистка перед початком виступу. Відео ніжного виконання вже з'явилося на YouTube-каналі співачки, інформує Апостроф .

"І ось один військовий до мене підійшов і сказав: "А можете мені записати відео для мами?". Я йому у відповідь: "Може ти селфі хочеш?". Він мені: "Ні, це для мами". В нас українців особливий зв'язок між синами і мамами", - також зазначила Кароль у своїй промові.

Шанувальники були в захваті від побаченого та почутого, тому у коментарях під роликом не пошкодували компліментів для знаменитості:

"Чергове браво Тіні Кароль! Ця жінка не перестає дивувати", "Втілення жіночності та сили!", "Як мені подобається цей її стиль! Красуня!", "Дуже естетичний виступ", "Зроблено величезну роботу! Це чудово!", "Тіна - естетична насолода!", "Захоплююсь силою голосу, жіночністю і віддачею частинки своєї душі", "Крик душі, такий надрив, я через екран відчула вібрації. Тіна - майстер вивернути себе навиворіт, тут навіть без гри, неймовірно!".

Фото: instagram.com/tina_karol

Нагадаємо, "Чорнобривці" - популярна українська пісня, музику до якої написав Володимир Верменич, а слова Микола Сингаївський. Першим виконавцем пісні у 1960 році став український оперний і естрадний співак Костянтин Огнєвий. За словами автора він мав близько 10 варіантів цієї пісні, проте серед усіх інших обрав найбільш нейтральне забарвлення.

Також цю пісню виконували інші відомі артисти: Дмитро Гнатюк, Тамара Міансарова, Еріка, Дарка й Славко, Віктор Павлік, Ірина Сказіна, JazzexBand, Віталій Козловський, В'ячеслав Хурсенко, Дімаш Кудайберген, Оксана Муха.

Текст пісні "Чорнобривці"

Чорнобривців насіяла мати

У моїм світанковім краю.

Та й навчила веснянки співати

Про квітучу надію свою.

Приспів:

Як на ті чорнобривці погляну,

Бачу матір стареньку,

Бачу руки твої, моя мамо,

Твою ласку я чую, рідненька.

Я розлуки і зустрічі знаю –

Бачив я у чужій стороні

Чорнобривці із рідного краю,

Що насіяла ти навесні.

Приспів:

Як на ті чорнобривці погляну,

Бачу матір стареньку,

Бачу руки твої, моя мамо,

Твою ласку я чую, рідненька.

Прилітають до нашого поля

Із далеких країв журавлі,

Розквітають і квіти і доля

На моїй українській землі.

Приспів:

Як на ті чорнобривці погляну,

Бачу матір стареньку,

Бачу руки твої, моя мамо,

Твою ласку я чую, рідненька.