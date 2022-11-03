Тіна Кароль на концерті в Лос-Анджелесі виконала пісню "Чорнобривці": відео чуттєвого виступу
Українська співачка Тіна Кароль, яка нещодавно показала дорослого сина, відправилась з туром до США. На одному з концертів, який пройшов у Лос-Анджелесі, вона виконала популярну українську пісню "Чорнобривці", присвячену всім матерям.
"Найрідніша людина на землі – це мама. Україна – це жінка. І чоловіки, які сьогодні її захищають, ЗСУ – це її сини. Сини, якими ми пишаємося. Знаєте, я деякі такі відео, які ми знімаємо, передаю на фронт, і наші захисники відчувають оцей біль і радість за них, і те, що поруч є багато людей, які єднаються для них", - сказала артистка перед початком виступу. Відео ніжного виконання вже з'явилося на YouTube-каналі співачки, інформує
"І ось один військовий до мене підійшов і сказав: "А можете мені записати відео для мами?". Я йому у відповідь: "Може ти селфі хочеш?". Він мені: "Ні, це для мами". В нас українців особливий зв'язок між синами і мамами", - також зазначила Кароль у своїй промові.
Шанувальники були в захваті від побаченого та почутого, тому у коментарях під роликом не пошкодували компліментів для знаменитості:
"Чергове браво Тіні Кароль! Ця жінка не перестає дивувати", "Втілення жіночності та сили!", "Як мені подобається цей її стиль! Красуня!", "Дуже естетичний виступ", "Зроблено величезну роботу! Це чудово!", "Тіна - естетична насолода!", "Захоплююсь силою голосу, жіночністю і віддачею частинки своєї душі", "Крик душі, такий надрив, я через екран відчула вібрації. Тіна - майстер вивернути себе навиворіт, тут навіть без гри, неймовірно!".
Нагадаємо, "Чорнобривці" - популярна українська пісня, музику до якої написав Володимир Верменич, а слова Микола Сингаївський. Першим виконавцем пісні у 1960 році став український оперний і естрадний співак Костянтин Огнєвий. За словами автора він мав близько 10 варіантів цієї пісні, проте серед усіх інших обрав найбільш нейтральне забарвлення.
Також цю пісню виконували інші відомі артисти: Дмитро Гнатюк, Тамара Міансарова, Еріка, Дарка й Славко, Віктор Павлік, Ірина Сказіна, JazzexBand, Віталій Козловський, В'ячеслав Хурсенко, Дімаш Кудайберген, Оксана Муха.
Текст пісні "Чорнобривці"
Чорнобривців насіяла мати
У моїм світанковім краю.
Та й навчила веснянки співати
Про квітучу надію свою.
Приспів:
Як на ті чорнобривці погляну,
Бачу матір стареньку,
Бачу руки твої, моя мамо,
Твою ласку я чую, рідненька.
Я розлуки і зустрічі знаю –
Бачив я у чужій стороні
Чорнобривці із рідного краю,
Що насіяла ти навесні.
Приспів:
Як на ті чорнобривці погляну,
Бачу матір стареньку,
Бачу руки твої, моя мамо,
Твою ласку я чую, рідненька.
Прилітають до нашого поля
Із далеких країв журавлі,
Розквітають і квіти і доля
На моїй українській землі.
Приспів:
Як на ті чорнобривці погляну,
Бачу матір стареньку,
Бачу руки твої, моя мамо,
Твою ласку я чую, рідненька.