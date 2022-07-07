Актор Тарас Цимбалюк запропонував випускати українських чоловіків за кордон заради збереження сімей

Український актор Тарас Цимбалюк, яий нещодавно оголосив про розлучення з дружиною, відреагував на заяву Генштабу щодо контролю переміщення військовозобов'язаних. У соціальних мережах він виклав пост, у якому заговорив про необхідність випускати за кордон чоловіків, які не перебувають на службі. На думку знаменитості, це дозволить українцям зберегти свої сім'ї і уникнути розлучення.

Детальніше думками на цю тему Цимбалюк поділився у Instagram: "Наші люди зараз по всьому світу. Більшість не за власним бажанням, м’яко кажучи. Все частіше чую від оточення історії про "виставку" наших жінок за кордоном, котрі 3 чи 4 місяці знаходяться без своїх чоловіків. Звісно, у всіх все індивідуально, але через подібне багато сімей перестають існувати як одне ціле. Хтось зустрічає там нові емоції, хтось роботу, професію. Дехто не збирається повертатись. Відчутний відсоток там і залишиться, будуючи своє майбутнє. Чому б не випускати чоловіків, котрі не в лавах ЗСУ, за кордон до своїх сімей на обмежений термін - 1-2 тижні?".

Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

"Є цілий пласт українських професіоналів, котрі раніше/до війни за кордоном заробляли гроші не тільки для своїх сімей, але і для України. Зараз ці чоловіки сидять вдома. Думаю, можна було б урегулювати режим виїзду і повернення в період обставин воєнного часу. Так, є чоловіки, котрі дійсно потрібні українській армії, збройним силам України, бо найбільше користі нашій державі в цей важкий час вони можуть принести саме взявши до рук зброю. Вони мають бажання, військову освіту, досвід і навички. Але це стосується далеко не усіх", - продовжив висловлювати свою думку зірка серіалу "Спіймати Кайдаша".

Тарас вважає дивним рішення не випускати за кордон чоловіків, які ніколи не мали справи зі зброєю і можуть принести більше користі нашій країні, якщо будуть продовжувати займатися тим, що добре вміють, піднімаючи тим самим економіку. Заяву Генштабу щодо контролю переміщення військовозобов'язаних між областями України актор теж вважає не зовсім вдалою.

Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

"Я тут зараз не збираюсь зайвий раз відстоювати інтереси, наприклад, культурно-інформаційного фронту і підкреслювати його силу, або ставити в приклад масу сфер, котрі зараз підтримують економіку на плаву. І цим людям 100% не місце на передовій. Ще більш на даний момент дивно закрити чоловіків по своїх населених пунктах (за пропискою) і випускати лише з дозволу військомату", - підсумував Цимбалюк.