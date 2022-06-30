"Кому я потрібен": розведений Цимбалюк з "Кріпосної" розбурхав українок

Тарас Цимбалюк, скрін

Український актор Тарас Цимбалюк у статусі холостяка привернув увагу українок.

Як відомо, нещодавно зірка серіалу "Кріпосна" Тарас Цимбалюк здивував новиною про своє розлучення з дружиною Тіною. Пара була разом кілька років, а одружилася тільки в минулому році.

Тепер Цимбалюк повернувся до статусу холостяка, про що не соромиться нагадувати українкам. У новому пості актор поділився атмосферним чорно-білим фото. На ньому Цимбалюк в стильному чорному костюмі стояв, дивлячись в екран телефону. Вигляд у актора при цьому був дуже задумливий.

У коментарях хтось жартома припустив, що Тараса сфотографували в процесі бесіди з дівчатами.

"Дівчатам відповідаєш?", - поцікавилися у актора.

"Та кому я потрібен", - відповів на це Цимбалюк.

Під його відповіддю тут же зібралося безліч коментарів, в яких жінки зізнавалися, що готові «забрати» собі актора.

Інші коментатори також не змогли пройти повз фото.

"Думи, мої думи... Тарас Все Буде Добре!!! Ми не маємо права здаватися!!", "Типовий український красень, тобто красень", "у нас найкрасивіші хлопці, а на фото ще раз в цьому ми переконалися", "все, дівчата Тараса порвуть", "Шикарний чоловік... мрія багатьох жінок... Ох і любимо ми красивих...", - пишуть люди.


Дарья Волкова, politeka.net





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