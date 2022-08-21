Улюблениця Вакарчука Соловій в образі фатальної красуні покликала українок на "шабаш": "Відьми вже збираються"
Співачка Христина Соловій, улюблениця Святослава Вакарчука, вразила красою перед виступом.
Як пише Politeka.net, Христіна Соловій - талановита співачка, яка підкорила серця мільйонів українців, тому може похвалитися великою армією шанувальників. Вона намагається постійно бути з ними на зв'язку та регулярно показує, що відбувається у її житті.
Як відомо, співачка вирушила до благодійного туру "Українська лють". Виступи заплановані у 14 містах України. Виручені кошти Христина обіцяє передати на потреби української армії.
Новою зупинкою співачки стала столиця України – Київ.
Перед концертом артистка розмістила нове селфі в Інстаграм. Вона позує в квітчастій блузці, з гарним укладанням та червоною помадою на губах.
«Українська лють зараз у столиці. Київські відьми злітаються на D12 о 17:00 », – повідомила вона.
Користувачі мережі наголосили, що співачці дуже йде новий образ.
"Вам дуже йде такий образ",
"Відьми вже збираються",
"Я в шоці, як можна бути найкращою у всьому, і голос, і зовнішність, і характер, найкраща ????, дякую за підписи на 12 листівках", - пишуть у мережі.