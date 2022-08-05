"Холостяк" Заливако змусив українок обомліти спекотним виглядом після тренувань: ефектні кадри

Заливако похвалився успіхами у спортзалі.

Як пише Politeka.net , Михайло Заливако - країнський бізнесмен, який запам'ятався всім після участі в "Холостяку", обравши як переможницю Ганну Богдан. Пара жила разом близько року, проте нещодавно розлучилася без пояснення причин.

Сам же Михайло не став якось коментувати цю тему і вважав за краще йти далі, все більше приділяючи часу своєму бізнесу та роботі у Києві, куди переїхав раніше заради нових етапів у своєму житті.

Через кілька місяців мовчання почав показувати Михайло, як активно тренується та підтримує свою спортивну форму. Варто зазначити, що у молодості Заливако сильно хворів і мав серйозні проблеми зі здоров'ям. Заради тих форм, якими він зараз хапається, йому довелося багато попрацювати.

"У мене були проблеми зі здоров'ям. Я все дитинство провалявся в лікарнях. У мене з кров'ю була проблема. Хвороба, від якої вмирають. Мене лікували постійно. Геморагічний васкуліт - це аутоімунне захворювання.

Лопалася посудина і кров виходила під шкіру. Переживали, що могло бути на суглобах, внутрішніх органах. Я взагалі був схожим на нитку зеленого кольору. Нічого не можна було їсти протягом двох років. У мене були сльози. Я такий: "Аа, та за що?" - зізнався Михайло.