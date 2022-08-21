"Міс Україна Всесвіт" Неплях у компанії красунь-сестричок змусила українок заздрити: "Шикарні"

Ганна Неплях, яка раніше стала володаркою титулу "Міс Україна 2021", продовжує вражати українців і цього разу показала своїх сестер.

Як пише Politeka.net, Ганна Неплях – відома українська модель, яка стала переможницею "Міс Україна Всесвіт". Дівчина спокійно ставиться до критики і навіть із гумором реагувала на висміювання її зайвої ваги останнім часом.

Обговорення та різні різкі питання не впливають на плани Анни та її спосіб життя. Цього разу дівчина показала яскравий кадр одразу з кількома сестрами. Вони зібралися разом, щоб привітати одну з них із радісною подією.

«4 сестри та перше весілля» - пише Анна.

У мережі реагують на побачене: «Я не знала, що вас у сім'ї стільки гарних дівчат??; Які гарні ?; Молодші завжди перші, ну майже завжди)); Шикарні дівчата ??; У вас рідна сестра? Чи всі на фото двоюрідні?; Чудові?; Які ж ви гарні ?; Шикарні ?; Красуні ?; Дуже хороші; Анечка, де робили мейк та зачіску?; Які гарні, ви всі рідні? ?».

Також Ганна поділилася публікацією, в якій розповідали про ініціативу, за якою жінкам дозволять виходити заміж за кількох чоловіків.

"Підтримую! Якщо один чоловік мене не вивозить, то дещо буде якраз", - написала Неплях і поставила смайлик сміху.