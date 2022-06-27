Ще 1,5 місяці тому не думав про це: Тарас Цимбалюк розповів про розлучення з дружиною

У червні український актор Тарас Цимбалюк заявив, що розлучається зі своєю дружиною Тіною Антоненко. Пара була разом із 2019 року і зіграла весілля лише рік тому. У новому інтерв'ю Аліні Доротюк зірка серіалів "Спіймати Кайдаша" та "Кріпосна" відмовився називати причину розлучення, але прокоментував їхнє розставання, інформує Апостроф.

За словами Цимбалюка, вони з Тіною роз'їхалися близько місяця тому і тепер планують офіційно розлучитися. Зберегти теплі дружні стосунки після розлучення їм не вдалося.

Фото: https://www.instagram.com/tina_antonenko/

"Кожен вийшов із цих стосунків зі своїми образами, хтось чимось незадоволений. Це нормально. Але якщо потрібно, я завжди Тіні допоможу - привезу, відвезу. Я не закриваю ніяких дверей, ми розлучилися людьми по відношенню один до одного", - сказав він.

Причиною розлучення пари стала політика, але війна вплинула з їхньої відносини.

"Не скажу, що ми розлучилися через війну, але, як не крути, це все одно величезна депресія, величезна драма і рана. І ти через призму цієї рани щодня спілкуєшся зі своєю людиною, сприймаєш її щодня через призму всього, що відбувається в Україні", - каже актор.

Фото: https://www.instagram.com/tina_antonenko/

"Не можу сказати, що це Тіна поставила крапку. Але я ще півтора місяці тому про це не думав. Через півтора місяця це стало фактом. Мені здається, це для будь-якої людини несподівано – коли остаточно ставиться крапка. Ти ще за тиждень до цього думаєш: "Ну, не знаю, може це все перетрететься і ми знайдемо спільну мову в якихось питаннях", - розповів Цимбалюк. - Мені 32 роки і я маю модель зразкової сім'ї в особі моїх батьків. Я вважав, що на даному етапі мені хочеться якогось розвитку своєї сім'ї, тому я абсолютно не планував опинитися у статусі холостяка”.

Фото: https://www.instagram.com/taras.tsymbaliuk/

Тепер актор хоче розібратися у собі, перш ніж заводити нові стосунки. При цьому він не відкидає участі в шоу "Холостяк".

"Я не планую жодних стосунків зараз і хочу насамперед якось свій чоловічий стрижень розібрати, все проаналізувати. Тому цілком можливо, якщо на якомусь етапі мені запропонують участь у шоу "Холостяк", і я буду один, я можу погодитись", - каже він.

Тіна Антоненко – друга дружина Тараса Цимбалюка. Перший раз він одружився у 2014 році, але через рік стосункам прийшов кінець.


Наталка Лавринець, Апостроф





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