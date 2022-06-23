Життя вносить свої корективи: Цимбалюк зробив нову заяву про розлучення із дружиною

Український актор Тарас Цимбалюк нещодавно публічно оголосив про те, що розлучається зі своєю другою дружиною, українською візажисткою Тіною Антоненко. Через кілька днів після цієї новини він зробив нову заяву та зазначив, що розлучення стало для нього несподіванкою.

На своїй сторінці у Instagram знаменитість опублікував фото, на якому позував з оголеним торсом. У підписі до знімку актор зазначив, що "сам того не очікуючи, опинився у статусі холостяка", інформує Апостроф.

Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

"Сам того не очікуючи, опинився у статусі холостяка... Життя іноді вносить свої корективи", – написав Цимбалюк.

Шанувальники у коментарях висловили свою думку із цього приводу та заявили, що не довго Цимбалюку бути холостяком. Дехто навіть написав, що чекає на вихід нового сезону романтичного реаліті "Холостяк" із актором у головній ролі.

"Завжди усе відбувається на краще", "Ви точно в холостяках довго не залишитеся! Про такого козака мріє не одна україночка", "Після перемоги будете першим кандидатом до шоу "Холостяк" на СТБ", "Життя пошле тобі ту саму людину, яка завжди буде поруч", "Тоді можна Вас запросити в проект "Холостяк". Це жарт звісно, але не можу повірити.. Здавалося, що ваша пара супер гармонійна…", "Зараз відбою від наречених не буде", "Після Перемоги чекаю сезон "Холостяка" з вами", "Тарасе, це легко виправити", - написали люди.

Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Нагадаємо, про стосунки Тараса Цимбалюка з Тіною Антоненко стало відомо у грудні 2019 року. Тоді пара провела відпустку в Парижі та вперше опублікувала у мережі спільні фотографії. Колишні закохані познайомилися на зйомках, де він працював актором, а вона – гримером. Під час участі у проекті "Танці з зірками" актор зробив пропозицію Тіні у прямому ефірі. У липні минулого року Цимбалюк та Антоненко стали чоловіком та дружиною, через рік після офіційних заручин. Весілля пройшло у Карпатах, у колі сім'ї та друзів.

Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk


Любов Блажко, Апостроф





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