Ще одне зіркове розлучення: Тарас Цимбалюк та його дружина оголосили про розрив стосунків

Зовсім нещодавно переможниця "Холостяка" Анна Богдан розсталася з Михайлом Заливако, заявивши, що її рішення є остаточним. Наприкінці березня українські виконавці Дорофєєва та Дантес оголосили про розлучення після 11 років стосунків. Український актор, зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" Тарас Цимбалюк теж "поповнив" список зіркових розлучень. Так, знаменитість повідомив, що розлучається з дружиною Тіною, з якою був разом чотири роки.

У своєму блозі в Instagram актор зазначив, що вони з Тіною повинні вибрати різні шляхи, щоб продовжити залишатися щасливими. Також Цимбалюк подякував уже колишній коханій за проведений разом час і підсумував, що життя триває і треба йти далі, інформує Апостроф.

Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

"Ми з Тіночкою більше не пара. Навіть після прекрасних 4 років разом таке буває. Щоб продовжити залишатися щасливими, маємо обрати різні дороги. Безмежно вдячний за цей час. Життя продовжується", - написав Тарас у stories.

Тіна Антоненко також виклала пост у соціальних мережах, у якому написала слова подяки Тарасу за спільно прожиті роки. Дівчина наголосила, що вони не змогли пережити війну.

"Друзі, ми з Тарасом більше не пара. Війна – велике випробування абсолютно для всіх пар, і деякі з них це випробування не проходять. Наша не стала винятком. З поваги до Тараса і до себе я не даватиму жодних коментарів (власне, як зазвичай). Я дякую за ці 4 роки. Найдовші стосунки в моєму житті. Дякуємо за любов, вірність, красу подорожей, яку ми побачили вдвох, за досвід та розвиток", - висловилася Тіна про розрив з актором.

Фото: instagram.com/tina_antonenko

Про відносини Тараса Цимбалюка та Тіни Антоненко стало відомо у грудні 2019 року. Тоді пара провела відпустку в Парижі та вперше опублікувала у мережі спільні фотографії. Відомо, що вони познайомилися на зйомках, де він працював актором, а вона – гримером.

Під час участі у проекті "Танці з зірками" актор зробив пропозицію Тіні у прямому ефірі. У липні минулого року Цимбалюк та Антоненко стали чоловіком та дружиною, через рік після офіційних заручин. Весілля пройшло у Карпатах, у колі сім'ї та друзів.

Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Тарас Цимбалюк раніше вже був одружений. Актор одружився у 2014 році, але через два роки шлюб розпався. Ініціатором розлучення став Тарас.


Любов Блажко, Апостроф





Интересные новости
В Киеве под видом добровольческого батальона действовала преступная группировка — СБУВ Киеве под видом добровольческого батальона действовала преступная группировка — СБУ
Лобода показала, какие ужасы она увидела своими глазами в Ирпени: "Внутри только застывший ужас и холод…"Лобода показала, какие ужасы она увидела своими глазами в Ирпени: "Внутри только застывший ужас и холод…"
Нет возможности оплатить: Оля Полякова рассказала о проблемах с поступлением дочери в вуз мечтыНет возможности оплатить: Оля Полякова рассказала о проблемах с поступлением дочери в вуз мечты
Оля Полякова заявила, что у Олега Винника серьезные проблемы со здоровьемОля Полякова заявила, что у Олега Винника серьезные проблемы со здоровьем
Женя Галич в рядах ВСУ попал в больницу и показал фото в палате
Блок рекламы


Похожие новости
ALYOSHA рассказала, как переживает разлуку с мужем Тарасом Тополей: "Бывают дни, когда..."ALYOSHA рассказала, как переживает разлуку с мужем Тарасом Тополей: "Бывают дни, когда..."
Тарас Тополя прошелся по звездным коллегам, которые пиарятся на ТРО: "Это, должно быть, касается..."Тарас Тополя прошелся по звездным коллегам, которые пиарятся на ТРО: "Это, должно быть, касается..."
Ехала по заминированной дороге: Тарас Цымбалюк рассказал, как его теща спаслась из МариуполяЕхала по заминированной дороге: Тарас Цымбалюк рассказал, как его теща спаслась из Мариуполя
Цимбалюк из "Крепостной" назвал украинку, в которой разочаровался: "Это удар ниже пояса"Цимбалюк из "Крепостной" назвал украинку, в которой разочаровался: "Это удар ниже пояса"
Цимбалюк из "Крепостной" раскрыл, почему украинские актеры поголовно играют в роSSийском "мыле": "Это дискриминация"Цимбалюк из "Крепостной" раскрыл, почему украинские актеры поголовно играют в роSSийском "мыле": "Это дискриминация"
За сутки в Украине зафиксировали 12 915 новых случаев наводненияЗа сутки в Украине зафиксировали 12 915 новых случаев наводнения
Умер основатель фестиваля "Червона рута" Тарас МельникУмер основатель фестиваля "Червона рута" Тарас Мельник
В Бразилии из-за мощного наводнения погибли по меньшей мере 18 человек
СБУ нашла останки убитого в 2016 году водителя BlaBlaCar Тараса Познякова (уточнено)
Жертвами наводнений на севере Турции стали 55 человек, Украина выразила соболезнования
Последние новости
Подгружаем последние новости