"Не отдадим эту красоту": Хименес-Браво из "МастерШеф" показал, что не достанется россиянам

Эктор Хименес-Браво наглядно показал, ради чего роSSийские «орки» хотят захватить украинскую землю.

Как пишет Politeka.net, знаменитый шеф-повар и ведущий шоу «МастерШеф» поделился в своем Инстаграм новым постом. В нем кулинар колумбийского происхождения в очередной раз признался в любви Украине. Эктор решил напомнить всем, какой красивой может быть природа нашей страны.

«Украина – красавица! Я посетил за свою жизнь более 50 стран С красотой Украины не сравнится ни Колумбия, ни Доминикана, ни даже Мальдивы», - заявил шеф-повар.

Он снял видео с украинскими видами, на котором наглядно продемонстрировал, о чем говорит.

По мнению Хименеса-Браво, шикарная природа – одна из причин, по которой россияне нацелились на украинскую землю.

«Именно поэтому орки хотят захватить нашу страну. У себя порядок не умеют наводить, вот и лезут на чужую территорию. Равняют нашу красоту своими ракетами и танками. Гнилая россия, гнилые политики – мы не отдадим эту красоту! И отомстим за наших людей!», - эмоционально заявил Эктор