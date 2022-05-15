Фильм о войне в Украине победил на фестивале документальных фильмов в Мюнхене

Документальный фильм французского режиссера Лу Бюро о войне на востоке Украины "Trenches" ("Траншеи", 2021 год) получил главный приз на престижном кинофестивале Dok.fest , который проходит в Мюнхене, сообщает DW .

На этом кинофестивале, который завершится 15 мая, зрителям были представлены 124 ленты из 55 стран, включая Германию, Испанию , Южную Африку, Канаду и США . Лента французского кинодокументалиста оказалась лучшей.

Фильм повествует о событиях, которые кажутся дальше от Франции, чем запрещенные в 60-е годы аборты, но тем не менее история, рассказанная в фильме, выглядит актуальной в любой момент времени в любой стране. На экране — Украина. Донбасс. Украинские ребята-добровольцы живут в вырытых ими окопах, время от времени делая боевые вылазки, а в свободные минуту рассказывают на камеру о своей жизни до войны и о своих мечтах после.

Большинство из них — совсем дети. Режутся в компьютерные игры, гогочут и мечтают о стакане пива в собственном садике после войны. Для них война — не игра и не мать родна, а просто «так получилось». Немолодой толстый командир — солидный вояка, не умеющий сказать полфразы без мата, — убежденный патриот. Он здесь — за родину, за свою землю, против чужеземной агрессии. Он не мечтает ни о садике, ни о прекрасной послевоенной жизни — у него семья, дети и твердая уверенность, что врага надо разбить, иначе дети не простят. Солдаты для него — те же дети, он орет смертным матом на них, когда те пренебрегают мерами безопасности.