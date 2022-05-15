Фильм о войне в Украине победил на фестивале документальных фильмов в Мюнхене
На экране — Украина. Донбасс. Украинские ребята-добровольцы живут в вырытых ими окопах, время от времени делая боевые вылазки, а в свободные минуту рассказывают на камеру о своей жизни до войны и о своих мечтах после, информирует
Документальный фильм французского режиссера Лу Бюро о войне на востоке Украины "Trenches" ("Траншеи", 2021 год) получил главный приз на престижном кинофестивале
На этом кинофестивале, который завершится 15 мая, зрителям были представлены 124 ленты из 55 стран, включая Германию, Испанию, Южную Африку, Канаду и США. Лента французского кинодокументалиста оказалась лучшей.
Фильм повествует о событиях, которые кажутся дальше от Франции, чем запрещенные в 60-е годы аборты, но тем не менее история, рассказанная в фильме, выглядит актуальной в любой момент времени в любой стране. На экране — Украина. Донбасс. Украинские ребята-добровольцы живут в вырытых ими окопах, время от времени делая боевые вылазки, а в свободные минуту рассказывают на камеру о своей жизни до войны и о своих мечтах после.
Большинство из них — совсем дети. Режутся в компьютерные игры, гогочут и мечтают о стакане пива в собственном садике после войны. Для них война — не игра и не мать родна, а просто «так получилось». Немолодой толстый командир — солидный вояка, не умеющий сказать полфразы без мата, — убежденный патриот. Он здесь — за родину, за свою землю, против чужеземной агрессии. Он не мечтает ни о садике, ни о прекрасной послевоенной жизни — у него семья, дети и твердая уверенность, что врага надо разбить, иначе дети не простят. Солдаты для него — те же дети, он орет смертным матом на них, когда те пренебрегают мерами безопасности.