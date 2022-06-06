Я - гей: известный украинский актер совершил каминг-аут

Украинский актер Александр Пискунов, который сыграл в фильмах и сериалах "И будут люди", "Киборги", "Казаки", "Клятва врача", "Круты 1918" и "Ангелы 1,2", совершил каминг-аут и признался в нетрадиционной сексуальной ориентации. Об этом он сообщил в своем блоге в соцсетях.

"Я – гей. И это очень болит, - признался знаменитость в Instagram. - Но я не хочу никого искать", - добавил он, не объяснив значения последних слов.

Фото: instagram.com/peacekunow

Коллеги и поклонники выразили актеру слова поддержки и назвали его поступок очень смелым.

"Горжусь! Ты сильный и красивый человек!", "Солнышко! Это абсолютно нормально, это же физика. И Слава Богу. Мы свободны быть тем, кем чувствуем себя. Очень сильно обнимаю", "Быть собой, принимать себя = быть счастливым! Желаю тебе этого!", "От этого ты не становишься менее hot person! Мы любим и уважаем тебя таким, каков ты есть", "Санька, у любви нет пола. Ты человек! Береги себя", "Какая разница гей или нет, ты все равно остался хорошим человеком и примером! Мы гордимся тобой независимо от того, какая у тебя ориентация", "Господин, вы крутой! Обнимаю", "Тысячи разбитых женских сердец", "Так горжусь, что ты смог это сделать! Желаю, чтобы все сложилось хорошо и ты чувствовал себя легко! Люблю очень", "Горжусь! Ты сильный и красивый человек!", "Сашка, ты - человек, и живешь в Свободной стране! Мы любим тебя не за ориентацию, а за то, что ты хороший человек, очень хороший друг для своих друзей и знакомых и лучший киноактер! Мы гордимся тобой! Ты лучший!" – написали люди в комментариях под публикацией.

Фото: instagram.com/peacekunow

Александр Пискунов – украинский актер театра и кино. В школьные годы, со 2 по 11 класс, занимался в драмкружке. После окончания школы выбрал актерский факультет КНУТКиТ им. Карпенко-Карого, курс Дмитрия Богомазова, который окончил в 2015 году, информирует Апостроф .

Фото: instagram.com/peacekunow

С детства занимается спортом. Имеет спортивный разряд по легкой атлетике. Задался целью овладеть боевыми искусствами. Имеет талант к танцам, вокалу, музыке. Еще со школьных лет самостоятельно начал обучаться игре на фортепиано, время от времени продолжает обучение. Учится игре на саксофоне. Пишет свои песни на украинском, русском и английском языках. Для роли Валерика в фильме "Круты 1918" попросил партнера по фильму – актера Максима Донца – научить его игре на гитаре.