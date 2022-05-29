Воевал с 2014 года: под Попасной погиб украинский журналист

В Луганской области в районе Попасной во время боев с роSSийскими оккупантами погиб известный тернопольский журналист Виталий Дерех, информирует Апостроф .

Об этом написал политолог и историк Андрей Ковалев на своей Facebook-странице.

Он отметил, что причиной смерти мужчины стал авиаудар со стороны рашистов.

“Виталий был талантливым журналистом, чрезвычайно креативным, иногда даже эпатажным, интеллектуал и всегда остроумный, имел чувство юмора от Бога. Настоящий авантюрист в хорошем понимании этого слова. Не боялся опасности и смерти", – написал он.

По словам Ковалева, Дерех был не только отличным корреспондентом, но и художником, пластуном, членом куреня "Орден Железной Остроги". Он защищал Украину от рашистов еще с 2014 года - "с перерывами бил москалей на фронте", воевал в "Айдаре".

“Любил Украину, не сломил пластовую присягу и до смерти оставался верен своей присяге на верность украинскому народу. Вечная память и вечная слава воину Виталию. Царство Небесное!” - резюмировал собрат Дереха.