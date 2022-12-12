Негода у Львові: понад 100 дерев пошкодили авто та електромережі, фото

Через негоду у Львові 11 грудня впало багато дерев на електромережі, машини та дорогу у різних районах міста.

Про це повідомляє Патрульна поліція Львівської області у Facebook, інформує Апостроф .

Зокрема, на вулиці Стуса, 38 дерево перекрило одну смугу дороги і обірвало дроти, частково перекритий рух на вулиці Рудницького, 34, де також фіксують обрив електромережі. На Панаса Мирного, 22а дерево повністю перекрило проїзну частину.

"Будьте обережні! В жодному разі не торкайтеся обірваних ліній електропередач. В разі потреби, телефонуйте за номером 102", - наголошується у повідомленні.



Крім того, як повідомляє Telegram-канал "Варта1", вранці на вулиці Чукаріна, 28 у Сихівському районі Львова дерево пошкодило машину. Дерева впали і на Високому замку, на спуску вулиці Винниця, на вулиці Хвильового, 29 – 31 (пошкодило електроопору), на Шота Руставелі дерево обірвало дроти, також падіння є на вулицях Орлика, Мазепи, Козельницькій тощо.

Крім того, ввечері на вулиці Вахнянина А, 29 дерево впало на газові комунікації, внаслідок чого відбувся витік газу.