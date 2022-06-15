«В 2030-х годах нас будут лечить неквалифицированные люди»: чем грозит снижение проходного балла для абитуриентов-медиков

Снижение минимального проходного балла для абитуриентов медицинских университетов до 100 баллов приведет к тому, что через 7-10 лет украинцев будут лечить крайне некомпетентные врачи, считает соучредитель Украинского центра здравоохранения Павел Ковтонюк.

Он напомнил, что до 2018 года у медицины был самый низкий среди всех специальностей проходной балл - 130 баллов ВНО, и как следствие в медицинские вузы поступали те, кто не мог поступить на другие специальности.

«Обратная селекция. Место спасения для самых плохих. Кончалось все сами знаете каким качеством нашей медицины. Теперь это не 130. Это 100. Минздрав называет теперь уже упраздненный минимальный проходной барьер в 150 баллов "повышенными требованиями". О нет. Повышенные требования – это то, на чем настаивала наша команда в 2018 году – 180 баллов. 150 – это были минимальные, компромиссные требования. А 100 баллов - это открыть дверь в медуниверситеты любому бездарю, который не способен не только вступить хоть куда-то, а вообще ни на что не способен», - подчеркнул Ковтонюк.

Он отметил, что люди, которые не способны набрать высокий балл ВНО, чтобы изучать такую важную для будущего государства специальность как медицина, потом не смогут сдать профессиональные экзамены, однако университеты, чтобы скрыть такой провал, либо будут снижать требования, либо просто за деньги будут ставить хорошие оценки.

«Результатом этой политики будет то, что в 2030 году нас будут лечить крайне неквалифицированные люди. А правительство будет тратить кучу денег, чтобы платить им зарплату. 2030-е, напомню, это период нашего восстановления, о котором так много говорит сейчас правительство. Чтобы наша страна стала сильнее, мы должны не снижать, а повышать требования – к медицинскому и любому другому образованию», - подчеркнул эксперт.

Ковтонюк подчеркнул, что для успешного будущего программы и экзамены в украинских университетах должны быть синхронизированы с западными.

«Да мы вырастим сильное поколение современных врачей. Тогда лучшие таланты из других стран будут ехать и работать в здесь. Тогда сюда приедут сильнейшие профессора. Тогда возродится наука. И чтобы это произошло в 2030-2040 годах, решение нужно принимать сейчас», - резюмировал он.