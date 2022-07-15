Білик переспівала легендарний хіт: "Язик свій засунуть і будуть мовчати"

Ірина Білик

Співачка вирішила не мовчати та записала пісню зовсім по-іншому.

Українська співачка Ірина Білик презентувала нову версію легендарного хіта «Мовчати», який вона виконувала разом із музикантом Кузьмою Скрябіним.

У новому виконанні Білик взяла за основу військову тематику.

Співачка присвятила пісню всім українцям, життя яких порушила путінська армія. Трек можна прослухати уyoutube.

«Ми виключим світло і будем мовчати, бо вирішив диявол в нас бомби кидати» – поет Ирина Билык.

Є в пісні й слова про рідних, яких обіймаємо у бомбосховищах та мовчимо.

Ірина Білик

Слова пісні у другому куплеті звучать так:

І будуть народжуватися немовлята

А янголи будуть над ними літати

І крилами небо почнуть закривати

До покиме НАТО продовжить мовчати

Та світло темряву зможе здолати

У пеклі згорить божевільний диктатор

А ті кто його так любив прославляти

Язик свій засунуть і будуть мовчати.


Ирина Юрченко, politeka.net





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