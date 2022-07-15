Білик переспівала легендарний хіт: "Язик свій засунуть і будуть мовчати"
Співачка вирішила не мовчати та записала пісню зовсім по-іншому.
Українська співачка Ірина Білик презентувала нову версію легендарного хіта «Мовчати», який вона виконувала разом із музикантом Кузьмою Скрябіним.
У новому виконанні Білик взяла за основу військову тематику.
Співачка присвятила пісню всім українцям, життя яких порушила путінська армія. Трек можна прослухати у
«Ми виключим світло і будем мовчати, бо вирішив диявол в нас бомби кидати» – поет Ирина Билык.
Є в пісні й слова про рідних, яких обіймаємо у бомбосховищах та мовчимо.
Слова пісні у другому куплеті звучать так:
І будуть народжуватися немовлята
А янголи будуть над ними літати
І крилами небо почнуть закривати
До покиме НАТО продовжить мовчати
Та світло темряву зможе здолати
У пеклі згорить божевільний диктатор
А ті кто його так любив прославляти
Язик свій засунуть і будуть мовчати.