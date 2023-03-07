Загинув легендарний Да Вінчі

Одному з найвідоміших українських військових було 27 років, інформує ZN.ua.

Загинув легендарний Да Вінчі
Фото - Twitter

На фронті загинув легендарний командир підрозділу ДУК ПС "Вовки Да Вінчі", Герой України Дмитро Коцюбайло. Йому було 27 років. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

Дмитро народився 1995 року в Івано-Франківській області. Військовий із позивним "Да Вінчі" закінчив художній коледж, а у 18 років був учасником Революції гідності. З літа 2014 року став на захист країни у складі Добровольчого корпусу "Правий сектор".

Коцюбайло був командиром взводу першої штурмової роти ДУК ПС. Воював у Пісках, потім - поблизу Авдіївки. Співпрацював із підрозділами ЗСУ на всіх напрямках, будучи добровольцем. У 2017 році Дмитро отримав звання Народний герой, а у 2021 році - Герой України. "Да Вінчі" став першим військовим-добровольцем, який отримав це звання.

З початком повномасштабного російського вторгненя Дмитро став на захист країни разом зі сформованим підрозділом "Вовки Да Вінчі". Він воював на запорізькому напрямку, а згодом - на донецькому.

Основним профілем підрозділу були штурмові дії, але також Дмитро був артилеристом. Його гаубиця при цьому була трофейною.

Останній бій Дмитро прийняв під Бахмутом. Без нього залишилася парамедикиня Аліна Михайлова, з якою "Да Вінчі" впродовж багатьох років був у стосунках.


Віталій Кононученко, ZN.ua





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