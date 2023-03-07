Загинув легендарний Да Вінчі
Одному з найвідоміших українських військових було 27 років, інформує
На фронті загинув легендарний командир підрозділу ДУК ПС "Вовки Да Вінчі", Герой України Дмитро Коцюбайло. Йому було 27 років. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому
Дмитро народився 1995 року в Івано-Франківській області. Військовий із позивним "Да Вінчі" закінчив художній коледж, а у 18 років був учасником Революції гідності. З літа 2014 року став на захист країни у складі Добровольчого корпусу "Правий сектор".
Коцюбайло був командиром взводу першої штурмової роти ДУК ПС. Воював у Пісках, потім - поблизу Авдіївки. Співпрацював із підрозділами ЗСУ на всіх напрямках, будучи добровольцем. У 2017 році Дмитро отримав звання Народний герой, а у 2021 році - Герой України. "Да Вінчі" став першим військовим-добровольцем, який отримав це звання.
З початком повномасштабного російського вторгненя Дмитро став на захист країни разом зі сформованим підрозділом "Вовки Да Вінчі". Він воював на запорізькому напрямку, а згодом - на донецькому.
Основним профілем підрозділу були штурмові дії, але також Дмитро був артилеристом. Його гаубиця при цьому була трофейною.
Останній бій Дмитро прийняв під Бахмутом. Без нього залишилася парамедикиня Аліна Михайлова, з якою "Да Вінчі" впродовж багатьох років був у стосунках.