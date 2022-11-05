Погодинні графіки відключення світла на 5 листопада скасовано через перевищення ліміту, відключення будуть довшими та ширшими - Укренерго

Укренерго оновило інформацію на 5 листопада щодо відключення світла у зв'язку з перевищенням лімітів. Попередження про ц е оприлюднене в соцмережах Оператора системи передач.



"Сьогодні, 5 листопада, зранку країна споживає електроенергії більше, ніж у робочі дні - четвер та п’ятницю. Через це, на жаль, графіків погодинних відключень для підтримки стабільної роботи енергосистеми недостатньо", - йдеться в повідомленні.

У цьому зв'язку диспетчерський центр НЕК "Укренерго" був вимушений надати операторам розподільчих мереж (обленерго) обсяги для обмеження електропостачання всіх категорій споживачів у м.Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській та Полтавській областях.

Дію раніше встановлених графіків погодинних відключень в цих областях тимчасово припинено.

"Тимчасові контрольовані обмеження всіх категорій споживачів необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі, підтримати стале балансування енергосистеми та уникнути повторних аварій. Шановні українці, будь ласка, не полишайте звички свідомо ставитись до споживання електроенергії. Особливо в години ранкового та вечірнього пікового споживання", - наголосили в "Укренерго".