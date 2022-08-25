На передову виходити не будуть: гурт "Антитіла" завершив роботу в зоні бойових дій

Український гурт "Антитіла", учасники якого служили у ТРО як бойові медики, більше не будуть працювати у зоні бойових дій. Вони "відкомандировані в Київ із зони бойових дій на півночі Харківщини".

Відповідне розпорядження зробив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Деталі колектив повідомив на своїй сторінці в Instagram, інформує Апостроф .

Фото: instagram.com/antytila_official

"Тарас Тополя, Сергій Вусик і Дмитро Жолудь продовжують нести службу в лавах 130 Батальйону ТРО, проте від сьогодні не виходитимуть згідно бойових розпоряджень на передову в якості стрільців-парамедиків евакуаційних екіпажів. В рамках власного Благодійного Фонду "Антитіла" зосередяться на матеріальному забезпеченні ЗСУ та 130-го Батальйону, підтримці дітей загиблих побратимів, аеро-розробці", - йдеться у публікації артистів.

Повідомляється, що музиканти вже взяли участь у заходах, які були присвячені Дню Незалежності України. Наразі в них заплановані важливі мистецькі акції за кордоном та соціальна робота, яка має особливо важливе значення в цей час для нашої країни.

Фото: instagram.com/antytila_official

Нагадаємо, учасники гурту "Антитіла" ще задовго до бойових дій в Україні вступили до лав територіальної оборони, щоб захищати рідну країну від окупантів. У перші дні російського вторгнення артисти служили в Києві, а згодом їх перенаправили до Харкова, де вони несли бойові медичні чергування на нульовій лінії фронту.

Фронтмен колективу Тарас Тополя раніше розповідав, що він та його команда неодноразово потрапляли під обстріл і були ситуації, коли "все було на межі". Але найстрашніше, за словами співака, – коли поруч мертвий побратим і ти вже нічим не можеш йому допомогти.

Фото: instagram.com/antytila_official

"До цього звикнути важко, але адаптуватися потрібно. Тому що якщо сприймати все емоційно і пропускати все це крізь себе, це зруйнує психіку. Тому ми адаптувалися, але при цьому я казав і кажу, що я особисто не отримую куражу та адреналіну від війни, це не моя справа, мені огидний запах крові, я не бачу себе в цьому", - коментував Тополя про свою службу на фронті.