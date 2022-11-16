Наступні кілька днів будуть складними — Укренерго

Атака 15 листопада була наймасштабнішою із усіх попередніх, інформує ZN.ua.

Наступні кілька днів будуть складними — Укренерго
© Pixabay

Атака на енергетичну інфраструктуру України 15 листопада була найбільшою в історії енергетики, від якої постраждали всі регіони України. Тому попри відновлення роботи системи наступні дні будуть дуже складними, заявив в ефірі телемарафону голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький.

Найскладніша ситуація склалась на заході Україні, а також у центральному і північно-східних регіонах. Саме тому для стабілізації енергосистеми було застосовано аварійні графіки відключень, аби запобігти повному знеструмленню країни.

“Ми працюватимемо цілодобово, щоб повернути світло, яке намагаються у нас відібрати рашисти. Водночас, наступні декілька дні будуть важкими: наближається похолодання і споживання електроенергії зростатиме, відповідно навантаження на мережі теж”, - зазначив він.

В “Укренерго” просять з розумінням ставитися до відключень, які будуть впроваджуватися в міру необхідності, та економно використовувати електроенергію.

“У нас є план реагування на різні ситуації, у тому числі й найгірші. Водночас українцям треба бути готовими до значних перерв в енергопостачанні та мати необхідний запас води, заряджені пристрої та павербанки”, - додав він.

Напередодні, 15 листопада, Росія влаштувала ракетну атаку на міста та об’єкти енергетичної інфраструктури України – було випущено близько 90 ракет, із яких сили протиповітряної оборони збили 73.

Зокрема над Києвом та областю було ліквідовано 18 із 21 ракети, запущеної по регіону. В Києві ракети пошкодили три житлові будинки.


Ірина Знась, ZN.ua





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