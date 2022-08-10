Аліна Паш пояснила, чому погодилася виступати на фестивалі Sziget, де будуть російські артисти

Саме тоді, коли Kalush Orchestra відмовляються виступати на одній сцені з росіянкою, Аліна Паш погодилася заспівати на фестивалі, в програмі якого заявлені артисти з країни-окупанта, інформує Апостроф .

Українську реп-виконавницю запрошено виступити на фестивалі Sziget в Угорщині. Аліна вирішила не відмовлятися від участі у фесті, незважаючи на те, що в лайнапі числяться кілька російських музикантів: діджей Ніна Кравіц, дует Phlegmatic Dogs та виконавець Volac. Своє рішення Паш пояснила у Facebook-дописі.

Фото: facebook.com/alina.pash.ua

"Розумію коментарі щодо неприпустимої присутності на одному фестивалі разом із російськими виконавцями. Я серйозно міркувала над варіантом аби відмовитись від участі. Проте для виваженого рішення ми з командою ще й оцінили альтернативні втрати України від відсутності на сцені такого великого фестивалю українського голосу. Тоді цей майданчик не буде мати противаги росіянам", - вважає співачка.

З України, крім Аліни Паш, запрошено виступити на Sziget ще кілька музикантів, а саме – Sasha, Fo Sho, Krapka Koma, Postman, Raggapop, Constantine, E. Lina, DJ Miura, Drum Divas.

За словами Аліни, усі запрошені на фестиваль українські артисти вимагали відмінити виступ російських виконавців, але організатори їм відмовили. Натомість Сігет "зробив кроки на зустріч Україні" в іншій формі: фандрайзинг, комунікація.

Фото: facebook.com/alina.pash.ua

"Так, це цинічно з їх сторони, підтримувати Україну і легалізовувати росіян одночасно. І можна було би здійняти скандал публічно, проте це б мало ризик скасувати "здобутки дипломатії" і що найгірше лишити на фестивалі лише голос росіян. Для менших фестивалей, відмова можливо якраз би мала більше позитиву в інтересах України, але на таких великих фестивалях як Сігет, зваживши усі фактори, в тч готовність інших українських артистів виступати - я також вирішила не відмовлятись. Це дуже непростий і болючий компроміс. Проте ми переконані, що своєю "правильною" присутністю ми допоможемо Україні на міжнародній арені набагато більше, аніж демонстративним демаршем", - написала Паш.

Виконавиця зазначила, що за літо виступила на великій кількості європейських фестивалів, у тому числі Mad Cool Festival у Мадриді, де на сцену також вийшла російська діджейка Ніна Кравіц.

"Ми з alyona alyona зверталися до організаторів з офіційними листами, проханнями зняти цю артистку з фестивалю, але, на жаль, тиску не вистачило, - розповіла Паш. - Але ми вчимось тому, як вірно вміти впливати на свою галузь і робити все можливе, і певна, що зуміємо добитись розуміння від організаторів та колег закордоном".

Ніна Кравіц – російська діджейка, музичний продюсер та співачка, яку не раз звинувачували у підтримці президента країни-окупанта Путіна. У перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну артистка написала в соцмережах "я молюся за мир", а після того, як деякі підписники попросили конкретніше висловити свою позицію щодо війни, росіянка написала: "Я не розумію ні політики, ні соціальних процесів, які вона створює. Тому я не вважаю правильним говорити про це в соціальних мережах".

Після цього артистку прибрали із програми фестивалі PollerWiesen у Дортмунді, The Crave у Гаазі та Movement Detroit у США . Крім того, ім'я Ніни Кравіц більше не згадується на сайті Weekend Festival у Гельсінкі.

28 серпня російська діджейка має виступити на фестивалі Sea Dance Festival у Чорногорії, де також запрошено до участі українців Kalush Orchestra. Переможці "Євробачення-2022" попросили організаторів прибрати Кравіц зі списку учасників, у разі відмови пообіцяли туди не їхати.