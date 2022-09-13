Помер режисер Жан-Люк Годар - легенді французького кіно був 91 рік

Пішов з життя відомий французький кінорежисер, актор, сценарист, один з найвидатніших представників напрямку "французької нової хвилі" Жан-Люк Годар. Йому був 91 рік. Причина смерті не уточнюється.

"Годар помер як кінематографіст із тисячею життів і настільки ж плідним, наскільки й багатогранним творчим доробком, який є втіленням суперечностей мистецтва, що перебуває в постійному пошуку. Він залишає кар'єру, посипану шедеврами та непорозуміннями, які зробили його легендою ще за життя", - повідомляє видання "Lib?ration" з посиланням на родичів митця.

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Годар народився 3 грудня 1930 року у Парижі. Його батько був лікарем, а мати походила із сім'ї швейцарських банкірів. Початкову освіту отримав у Ньйоні (Швейцарія), згодом навчався у ліцеї "Ромер", а у 1949 році вступив до Сорбонни, де певний час вивчав антропологію, інформує Апостроф .

Під час навчання у Сорбонні Жан-Люк чимало свого часу проводив у кінематографічних клубах, зокрема у сінематеці у Парижі. У ній він познайомився з такими митцями, як Андре Базен, Жак Ріветт, Клод Шаброль, Франсуа Трюффо, Жак Демі. Всі разом вони розробили нову естетику кінематографу, яку назвали "новою хвилею".

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Годара вважали найрадикальнішим французьким режисером 1960-х і 1970-х років, підхід чоловіка до фільмів, політики і філософії зробив його одним із найвпливовіших режисерів французької нової хвилі. У 1964 році він описав вплив себе і колег: "Ми увірвалися в кіно, як печерні люди в Версаль Людовика XV".

Протягом 1960-х рр. кінорежисер, як і його соратники по новій хвилі, обрав у своїй діяльності центральну тему – бунтівна молодь. Досліджуючи молодіжні протести в філософському, політичному і соціологічному аспектах, він пішов значно далі своїх колег.

За свою кар?єру Годар зняв понад 120 стрічок, найвідоміші з яких "На останньому подиху", "Зневага", "Банда аутсайдерів", "Божевільний П?єро". Отримав велику кількість нагород, зокрема "Оскар", а також премії Берлінського, Каннського та Венеційського фестивалів.

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У 2011 році митець був нагороджений премією "Оскар" за внесок в розвиток кінематографа.

У 2014 році поставив експериментальний 3D-фільм "Прощай, мова", достойний призу журі Каннського кінофестивалю і ряду інших нагород. При підведенні кіно висновків 2014 "Прощай, мова" увійшов до більшості списків кращих фільмів року.

У 2018 році відхилив запрошення відвідати Ермітаж, щоб повідомити про свою незгоду з "умовами ув'язнення" українського режисера-документаліста Олега Сенцова.

Двічі був у шлюбі: у 1961 році одружився на акторці данського походження Ганні Карині. Вона грала головну героїню, повію, у фільмі "Жити своїм життям". У 1967 році вони розлучилися. Другою обраницею Годара була французька акторка і письменниця російського походження Анна Вяземскі. Вони розлучилися у 1979 році.