Енергодар – це Україна: ТНМК випустили потужну пісню на підтримку окупованого міста

Гурт "Танок на майдані Конґо" присвятив пісню Енергодару, який розташований поруч із найбільшою у Європі Запорізькою АЕС. Українське місто вже більше чотирьох місяців перебуває в російській окупації.

"Місто-супутник, місто-робітник. Загарбники/росіяни/орки (непотрібне - викреслити) окупували Енергодар, вони вбивають, катують та тероризують населення, намагаючися залякати, зламати та усіляко запевнити всіх, що окупація - надовго. Це - неправда. Бо Енергодар - це Україна", - йдеться у описі до кліпу, який артисти вже опублікували на Youtube.

Олег Михайлюта (Фагот), який виконав у кліпі головну роль, та автор тексту Олександр Сидоренко (Фоззі) нагадують, що хоч Росія окупувала частину української держави, українці ніколи не погодяться з хворою ідеєю РФ повернути Україну в радянські часи:

"Правда в тому, що Україна - єдина. Внаслідок війни частину нашої держави окуповано, але ми ніколи не змиримося з тим, що хвора російська імперія досі намагається повернути нас в радянські часи та вкрасти в нас частину території. Кожен дециметр нашої землі є невіддільною частиною України. Це - аксіома. Окупанти нищать робітників ЗАЕС - вони вбили Андрія Гончарука, вони розстріляли Сергія Швеця. Весь цивілізований світ бачить, як росіяни поводяться на нашій землі. Цього вже не викреслити з історії світу. Ні-ко-ли. Сьогодні ТНМК презентує пісню "Енергодар" - присвяту тим, хто опинився в окупації. Україна нічого не забула, Україна повернеться. Україна - віддячить. Енергодар - це Україна. Глибока шана тим, хто досі лишається по той бік. І чекає на той момент, коли правда переможе. Ми обов'язково повернемося, зустрінемося та обіймемося".

Фото: instagram.com/tnmkongo

"Неймовірно вдячні вам за цей кліп! Дякую за підтримку нашого міста! Енергодар – Україна!", "Дякую за творчість. Переможемо", "Дякую за пісню! Клас! Бачимо наших братів-енергодарців зі свого берегу! Скоро наші звільнять Енергодар. Привіт з Нікополя!", "Коли побачив назви міст на жетонах, що взяли на себе постріл, я заплакав. Дуже чудова та чуйна пісня", "наші співаки молодці, такі пісні зараз дуже потрібні!", "Ми з Енергодару. Кожен день дивуємось наскільки у цьому місті багато запроданців- колаборантів. Але багато і українців-патріотів. Саме для них і потрібна ця пісня. Вистоїмо і віримо ЗСУ!" - прокоментували вихід пісні користувачі мережі, інформує Апостроф .

Текст пісні "Енергодар"

Про таких, як ти, кажуть: то - місце сили

В самому серці моєї країни

Місто пульсує, якщо глянути з неба

Наче намисто, наче намисто

І на всі боки випромінює струм

Хвилі летять, наче пальці по струнах

Я чув твою пісню, я бачив той берег

Я не забув. І не забуду

Ми - рідні люди й коли страшний ворог

Через поріг залітає додому

Починає крушити, ламати, вбивати

Ми мусимо стати, мусимо стати

Сили набратися там, де здавен

Козацтво шалене гасило за волю

Нас так багато єднає з тобою

Бажання любити і не пробачати

І не забути їм жодної хати

Енергодар - це Україна!

З давніх-давен нас хрестили вогнем

З усіх боків налітали вороженьки

Кігті свої тягнули вони

До самого серця рідної неньки

Та усе наше вважали своїм

Чорний дим підіймався до синього неба

На жовті лани лилася червона кров

Рвали на шмаття нас, тягнучи до себе

Скільки було їх тих лих, не злічити

Знову приходили диявола діти

Собі щось урвати до нашого краю

Скільки було їх? Жалю мій, жалю

Час єднатися, друже. Червоні калюжі

По нашій землі. І темно на небі

Я знаю, я вірю, я повернуся

Я можу покластися тільки на тебе

Енергодар - це Україна!

І не забути їм жодної хати

Рідної хати. Все повернути, скрізь повернутися

Перемогти. Відбудувати

І обійняти тебе. Тебе обійняти

Енергодар - це Україна!

Маріуполь - це Україна!

Бердянськ - це Україна!

Херсон - це Україна!

Луганськ - це Україна!

Донецьк - це Україна!