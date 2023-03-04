Пенсіонер з Івано-Франківська проведе за ґратами п'ять років за підтримку російських «визволителів»

В Івано-Франківську суд визнав винним і ув’язнив на п’ять років місцевого мешканця, який не визнавав російську агресію, а окупантів називав визволителями, повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

«За публічного обвинувачення прокурорами Івано-Франківської обласної прокуратури суд визнав винним місцевого жителя за фактом поширення матеріалів з виправдовуванням, визнанням правомірною, запереченням збройної агресії РФ проти України (ч. 3 ст. 436-2 КК України)», — йдеться повідомленні.

Обвинувачений своєї провини не визнав, проте зібраних слідчими доказів вистачило для доведення провини.

63-річний чоловік, який є уродженцем Казахстану, тривалий час проживає в Івано-Франківську, і з початком збройної агресії поширював у соцмережі антиукраїнські дописи та підтримував окупантів.