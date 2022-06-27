На узбережжі Чорного моря обрушилася негода: заливає дороги та зносить мости, фото та відео

У понеділок, 27 червня, на окупований Крим обрушилися сильні зливи, що спричинило сильний потоп.

Про це повідомили російські ЗМІ, інформує Апостроф.

Через сильні зливи піднявся рівень води в річці Салгір у межах Сімферополя. Також потоп обрушився на Білогірськ. Так званий "голова" окупованого Криму Сергій Аксьонов оголосив режим надзвичайної ситуації у Сімферополі.

Негода призвела до обвалення частини мосту у Сімферополі. Про це повідомив сайт Керч FM.

Подібна ситуація спостерігається не лише в окупованому Криму, а й на території Росії. У Краснодарі злива затопила барбершоп - про це повідомив Telegram-канал "Обережно, новини!".

Але не тільки Крим і Кубань потрапили під удар негоди - на півночі Туреччини злива розмила дороги, влада оголосила високий рівень небезпеки. Про це повідомив турецький сайт Hurriyet.


Євген Устименко, Апостроф





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