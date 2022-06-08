Зарицкая из KAZKA показала, как группа помогает Украине: "Все возможное для нашей победы"

Александра Зарицкая

Солистка популярной украинской группы KAZKA Александра Зарицкая рассказала о том, как они помогают Украине за рубежом.

Как пишет Politeka.net, исполнительница опубликовала соответствующий пост в Инстаграм. Зарицкая рассказала, что они с группой записали новый онлайн-концерт, который покажут в Финляндии.

По словам исполнительницы, сейчас выступления перед зарубежной публикой важный для украинцев как никогда.

«Счастлива, что в эти времена имею возможность собраться с группой и с помощью нашей музыки рассказывать миру об Украине. Вы видите, что сейчас мы много гастролируем по всему миру, выступаем на благотворительных мероприятиях и собираем средства для ВСУ», - поделилась певица.

Она добавила, что для их группы это был первый опыт онлайн-выступления.

«Мне кажется, что все вышло. Даже через экран удалось передать энергетику живого присутствия. Мы будем продолжать делать все возможное для нашей победы. Она обязательно придет! Слава Украине!», - подытожила Зарицкая.

Певица также поделилась кадрами с записи концерта, на которых можно было увидеть исполнителей на фоне экрана, стилизованного под украинскую вышиванку.


Дарья Волкова, politeka.net





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