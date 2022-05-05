Выпускники смогут сдать мультимедийный тест в странах Евросоюза

В странах Европейского Союза и Великобритании создадут пункты сдачи мультипредметного теста Общего независимого оценивания для оказавшихся за рубежом выпускников украинских школ, сообщила заместитель министра образования Вера Рогова во время радиоэфира.

По ее словам, как пишет портал « Освіта », министр образования Сергей Шкарлетт уже обратился с соответствующей просьбой к своим коллегам в странах Европы.

«Уже есть предварительная договоренность о двух центрах в Германии, двух в Италии и шести в Польше , поскольку больше всего наших детей находится именно в Польше – об этом мы разговаривали во время мониторингового визита в страны ЕС », – рассказала детали Вера Рогова.

В то же время прессслужба Минобразования сообщила о предварительных договоренностях об открытии пунктов тестирования и во Франции – французские и украинские эксперты прорабатывают вопросы организации мест для проведения НМТ в стране.