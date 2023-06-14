МОЗ: На півдні запрацювали інфекційні хаби, які забезпечені швидкими тестами для діагностики холери

"Кожен пацієнт з важким перебігом гострої кишкової інфекції або розладом шлунково-кишкового тракту додатково обстежується на виявлення збудника холери".

МОЗ: На півдні запрацювали інфекційні хаби, які забезпечені швидкими тестами для діагностики холери
© МВС України

Міністерство охорони здоров’я заявило, що на Миколаївщині, Херсонщині та Дніпропетровщині розгорнуто інфекційні хаби, де прийматимуть пацієнтів з гострими кишковими й іншими інфекційними хворобами. У цих лікарнях також є тестери для виявлення холери. Про це йдеться на офіційному сайті відомства, інформує ZN.ua.

У заяві зазначено, що уряд схвалив постанову, яка вдвічі збільшує вартість пакета "Готовність закладу охорони здоров’я до надання медичної допомоги в надзвичайних ситуаціях" для частини медзакладів на території Херсонської, Миколаївської та Дніпропетровської областей. Це допоможе сформувати більший запас "медичного кошика", необхідного для реагування на потенційні спалахи інфекційних хвороб на підтоплених територіях.

"Кожен пацієнт з важким перебігом гострої кишкової інфекції або розладом шлунково-кишкового тракту додатково обстежується на виявлення збудника холери. Наразі лікарні на Херсонщині, Миколаївщині та Дніпропетровщині готові приймати пацієнтів з інфекційними захворюваннями. Вони функціонуватимуть як інфекційні хаби та забезпечені необхідними препаратами і засобами для швидкої діагностики гострих інфекційних хвороб. Наразі в Україні не зареєстровано випадків або підозр на холеру", – розповів заступник міністра, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

Також повідомляється, що наразі епідеміологічна ситуація є прогнозована та керована.

Моніторинг циркуляції збудника холери у довкіллі та серед хворих на гострі кишкові інфекції починаються кожного року з 1 червня і тривають по вересень. Унаслідок руйнування Каховської ГЕС моніторинговий контроль додатково посилено.

В Одеській, Миколаївській і Херсонській областях сформовано 38 точок моніторингу води поверхневих водойм (річкової та морської).

За підсумками проведених досліджень, вода, яка централізовано подається або підвозиться населенню, а також бутильована вода, відповідає Державним санітарним правилам та нормам і є безпечною для споживання.

У міністерстві закликали не використовувати індивідуальні криниці та колодязі на територіях, які звільняються від повені. Використання води з таких джерел можливе виключно після перевірки фахівцями ЦКПХ, які спільно з ДСНС, після моніторингу води та ґрунту проводитимуть дезінфекцію криниць на територіях, які зазнали підтоплення.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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