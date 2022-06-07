Высокий уровень тестостерона у мужчин снижает риск безработицы — исследование

Ученые из Института демографических исследований Макса Планка пришли к выводу, что мужчины с высоким уровнем тестостерона реже остаются без работы, сообщает PsyPost.

Ученые больше десяти лет следили за судьбой двух тысяч британцев 25-64 лет и обнаружили связь уровня андрогена с поведением и когнитивными процессами, влияющими на поиск работы.

«Вероятно, результаты связаны с различиями в личностных чертах и индивидуальном поведении, обусловленными тестостероном — стремлением к статусности и доминированию. Их стереотипно связывают с успехом человека на рынке труда. Кроме того, мы выяснили, что мужчины с более высоким уровнем андрогена увереннее в себе, также они чаще ищут работу в интернете», — объяснил соавтор исследования Питер Эйбих.