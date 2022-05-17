Мне важнее судьба людей: лидер Kalush Orchestra о риске быть дисквалифицированным за призыв помочь Мариуполю

Группа Kalush Orchestra, победившая на "Евровидении-2022", прокомментировала смелый поступок в финале конкурса. После своего выступления фронтмен коллектива со сцены призвал спасти Мариуполь и украинских военных, заблокированных на территории завода "Азовсталь". За политическое заявление музыкантов могли дисквалифицировать, информирует Апостроф.

Во время пресс-конференции во Львове, Олег Псюк подчеркнул, что он знал о возможных санкциях, но ему люди важнее победы. И если бы он не призвал мир помочь мирным жителям и защитникам Мариуполя, то не простил бы себе.

Фото: instagram.com/suspilne.eurovision

"Двести миллионов людей смотрят финал "Евровидения", и я бы корил себя, если бы этого не сделал, больше, чем если бы сделал это и нас дисквалифицировали. Мне важнее судьба украинских людей, чем статуэтка. Я знал, что не прикольно, если нас дисквалифицируют, но я знаю, Украина бы нас поддержала", - сказал фронтмен Kalush Orchestra.

Напомним, в гранд-финале "Евровидения-2022" Kalush Orchestra исполнили свою конкурсную песню "Стефания", после чего Олег Псюк сказал: "Я прошу всех вас: "Пожалуйста, помогите Украине, помогите Мариуполю! Помогите "Азовстали"! Сейчас!".

Фото: instagram.com/suspilne.eurovision

Организаторы решили, что эти слова имеют не политическую, а гуманитарную цель - помочь украинским бойцам, которые заблокированы роSSийскими оккупантами в разрушенном Мариуполе. Благодаря этому Украину не дисквалифицировали, а "Суспільне" не исключили из Европейского Союза Вещателей.

После слов Псюка в финале "Евровидения-2022" международный интерес к Мариуполю и "Азовстали" резко увеличился: иностранцы начали искать в Google, что происходит в оккупированном и заблокированном украинском городе.


Наталья Лавринец, Апостроф

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