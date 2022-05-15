Кривой Рог простился с Героиней Украины, фото: "Рискуя жизнью, спасла многих военнослужащих"

В Кривом Роге в последний путь провели погибшего на войне медика отдельной мотопехотной бригады имени Выговского сержанта Инну Дерусову.

Траурная церемония состоялась с воинскими почестями. Простились с погибшей 52-летней защитницей ее родные, близкие и знакомые, военнослужащие Вооруженных Сил Украины, представители власти, боевые побратимы, журналисты, горожане.

В память о погибшей героине была объявлена минута молчания. Представители духовенства отслужили молебен.

Со слов боевых побратимов, Инна была настоящей патриоткой и защитницей своего народа, светлой, улыбчивой и приветливой женщиной, которая всегда была готова прийти на помощь.

Сержант Инна Дерусова с первых дней полномасштабной агрессии россии участвовала в боевых действиях на Сумщине. Рискуя жизнью, она спасла многих военнослужащих. Отдала свою жизнь за Украину 26 февраля, во время обстрела роSSийскими войсками города Ахтырка, спасая раненого.

За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге Президент Украины присвоил Инне Дерусовой звание Герой Украины.

Она первая женщина - Герой Украины, которой звание присвоено посмертно.

В апреле 2022 года в городе Мукачево улица Зои Космодемьянской была переименована в честь Инны Дерусовой. Вскоре улица Героя Украины Инны Дерусовой также появится на карте Кривого Рога.

Вечная память и слава защитнице! Вечная память и слава всем, кто отдал свою жизнь за Украину!