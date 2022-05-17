Кто из мужчин может выехать из Украины за границу во время войны

На сегодняшний день в Украине продолжается военное положение, а мужчины от 18 до 60 лет подлежат мобилизации. Однако, есть категории мужчин, которые выезжают за границу на законных основаниях. Мы расскажем, как выехать из страны мужчине призывного возраста, и какие документы с собой для этого нужно иметь.

Согласно закону про всеобщую мобилизацию, которая была объявлена в Украине 24 февраля, все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны оставаться в стране до конца действия военного положения.

Позже Государственная пограничная служба обнародовала список мужчин, которых запрет на выезд из страны не касается. Пересекать границу можно при наличии нижеуказанных документов:

отсрочка от призыва и постановка на специальный военный учет;

и постановка на специальный военный учет; " белый билет ", который свидетельствует о неспособности к прохождению воинской службы;

", который свидетельствует о неспособности к прохождению воинской службы; свидетельство многодетных родителей, свидетельство о регистрации брака с матерью детей или решение суда о разводе и проживании ребенка с отцом;

свидетельство о рождении ребенка, документ о смерти матери ребенка/лишения матери материнских прав/решение суда или органа опеки о проживании ребенка с отцом;

свидетельство о рождении ребенка, медицинское заключение или справка о присуждении социальной помощи, письменное разрешение органа опеки или ОВА на выезд ребенка, документы об усыновлении или установлении опеки для усыновителей и опекунов;

свидетельство об опекунстве ребенка без инвалидности, но с тяжелыми заболеваниями: диабетом 1 типа, онкологией, ДЦП, тяжелыми врожденными заболеваниями или требующего срочной паллиативной помощи;

диабетом 1 типа, онкологией, ДЦП, тяжелыми врожденными заболеваниями или требующего срочной паллиативной помощи; свидетельство о рождении ребенка, справка №157-1/о, свидетельство о подтверждении инвалидности либо о получении пенсии, государственной помощи или льгот по инвалидности ребенка;

справка №157-1/о об инвалидности, свидетельство о подтверждении инвалидности либо о получении пенсии, государственной помощи или льгот по инвалидности;

справка по уходу за детьми, своими родителями, родителями жены или женой (свидетельство о браке или подтверждение родственной связи, справка о получении компенсации за уход на непрофессиональной основе, вывод медицинской комиссии о необходимости постоянного ухода, для лиц с II группой инвалидности - справки №080-4/о или 080-2/о);

(свидетельство о браке или подтверждение родственной связи, справка о получении компенсации за уход на непрофессиональной основе, вывод медицинской комиссии о необходимости постоянного ухода, для лиц с II группой инвалидности - справки №080-4/о или 080-2/о); мужчины, у которых жена или один из родителей/родителей жены с I или II группой инвалидности (свидетельство о браке или подтверждение родственной связи, справка №157-1/о, свидетельство о подтверждении инвалидности либо о получении пенсии, государственной помощи или льгот по инвалидности, для лиц с II группой инвалидности - справки №080-4/о или 080-2/о);

(свидетельство о браке или подтверждение родственной связи, справка №157-1/о, свидетельство о подтверждении инвалидности либо о получении пенсии, государственной помощи или льгот по инвалидности, для лиц с II группой инвалидности - справки №080-4/о или 080-2/о); мужчины, родственники которых погибли или пропали без вести во время АТО, также могут покидать Украину во время военного положения.

Ранее сообщалось, что в Украине хотят узаконить отсрочку от призыва еще одной категории мужчин.