Почти 200 тысяч человек зарегистрировались для участия в НМТ — УЦОКО
Более 10% школьников будут писать НМТ за границей.
Около 200 тысяч потенциальных участников национального мультипредметного теста подтвердили намерение пройти тестирование. Об этом в пятницу, 3 июня,
В УЦОКО уточнили, что рейтинг самых популярных городов для составления НМТ в Украине возглавляет Киев. Там будут сдавать экзамен почти 16 тысяч выпускников.
Рейтинг самых популярных городов для сборки НМТ в Украине:
- Киев – 15823;
- Львов – 7438;
- Днепр – 7203;
- Одесса – 5322;
- Винница – 5126;
- Запорожье – 5110.
При этом больше всего среди зарегистрированных за границей - в Германии.
Рейтинг самых популярных городов для составления НМТ за границей:
- Берлин (Германия) – 3157;
- Мюнхен (Германия) – 2565;
- Варшава (Польша) – 2104;
- Прага (Чехия) – 1884 г.;
- Краков (Польша) – 1572.
"Окончательно определиться с выбором города, страны, а также при необходимости изменить населенный пункт, участники смогут на втором этапе, который начнется 21 июня и продлится до 7 июля", - уточнили в УЦОКО.
Возможность скачать приглашение-пропуск появится после прохождения двух этапов подтверждения участия в НМТ (после 12 июля). В ней будет указана дата, время и место прохождения основной сессии.
Регистрация на дополнительную сессию НМТ откроются с 10 по 20 июня.