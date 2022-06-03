Почти 200 тысяч человек зарегистрировались для участия в НМТ — УЦОКО

Около 200 тысяч потенциальных участников национального мультипредметного теста подтвердили намерение пройти тестирование. Об этом в пятницу, 3 июня, сообщили в Украинском центре оценки качества образования. В Украине тест готовы сдавать более 176 тысяч человек, за границей – около 21 тысячи.

В УЦОКО уточнили, что рейтинг самых популярных городов для составления НМТ в Украине возглавляет Киев . Там будут сдавать экзамен почти 16 тысяч выпускников.

Рейтинг самых популярных городов для сборки НМТ в Украине:

Киев – 15823;

Львов – 7438;

Днепр – 7203;

Одесса – 5322;

Винница – 5126;

Запорожье – 5110.

При этом больше всего среди зарегистрированных за границей - в Германии.

Рейтинг самых популярных городов для составления НМТ за границей:

Берлин (Германия) – 3157;

Мюнхен (Германия) – 2565;

Варшава (Польша) – 2104;

Прага (Чехия) – 1884 г.;

Краков (Польша) – 1572.

"Окончательно определиться с выбором города, страны, а также при необходимости изменить населенный пункт, участники смогут на втором этапе, который начнется 21 июня и продлится до 7 июля", - уточнили в УЦОКО.

Возможность скачать приглашение-пропуск появится после прохождения двух этапов подтверждения участия в НМТ (после 12 июля). В ней будет указана дата, время и место прохождения основной сессии.

Регистрация на дополнительную сессию НМТ откроются с 10 по 20 июня.