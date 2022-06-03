Почти 200 тысяч человек зарегистрировались для участия в НМТ — УЦОКО

Более 10% школьников будут писать НМТ за границей.

Почти 200 тысяч человек зарегистрировались для участия в НМТ — УЦОКО
© Министерство образования и науки Украины

Около 200 тысяч потенциальных участников национального мультипредметного теста подтвердили намерение пройти тестирование. Об этом в пятницу, 3 июня, сообщили в Украинском центре оценки качества образования. В Украине тест готовы сдавать более 176 тысяч человек, за границей – около 21 тысячи.

В УЦОКО уточнили, что рейтинг самых популярных городов для составления НМТ в Украине возглавляет Киев. Там будут сдавать экзамен почти 16 тысяч выпускников.

Рейтинг самых популярных городов для сборки НМТ в Украине:

  • Киев – 15823;
  • Львов – 7438;
  • Днепр – 7203;
  • Одесса – 5322;
  • Винница – 5126;
  • Запорожье – 5110.

При этом больше всего среди зарегистрированных за границей - в Германии.

Рейтинг самых популярных городов для составления НМТ за границей:

  • Берлин (Германия) – 3157;
  • Мюнхен (Германия) – 2565;
  • Варшава (Польша) – 2104;
  • Прага (Чехия) – 1884 г.;
  • Краков (Польша) – 1572.

"Окончательно определиться с выбором города, страны, а также при необходимости изменить населенный пункт, участники смогут на втором этапе, который начнется 21 июня и продлится до 7 июля", - уточнили в УЦОКО.

Возможность скачать приглашение-пропуск появится после прохождения двух этапов подтверждения участия в НМТ (после 12 июля). В ней будет указана дата, время и место прохождения основной сессии.

Регистрация на дополнительную сессию НМТ откроются с 10 по 20 июня.


Елизавета Чижик, ZN.ua





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