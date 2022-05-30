"Последний большой концерт": кума Дзидзьо Цибульская показала себя на сцене почти 10 лет назад

Певица поделилась кадрами с большого концерта в Киеве из далекого 2013 года, до начала войны в Украине.

Популярная украинская телеведущая и певица Оля Цибульская, которая является кумой шоумена и исполнителя Дзидзьо, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, ко Дню Киева звезда выложила в сети очаровательные кадры с большого концерта на Майдане Независимости, который состоялся в 2013 году.

На фотографиях молоденькую Олю можно увидеть в разных нарядах, она позирует вместе с ведущим Никитой Добрыниным и еще юными участниками группы "Время и Стекло" Дорофеевой и Позитивом. Все выглядят счастливыми и беззаботными, не зная, что ждет всю страну впереди.