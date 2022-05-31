В моем доме человека убило ракетой: Лидия Таран рассказала, почему не спешит возвращаться в Киев

Украинская телеведущая Лидия Таран вместе с дочерью бежала от войны во Францию. Несмотря на то, что сегодня многие знаменитости уже возвращаются в Киев и приступают к работе, ведущая новостей приезжать в Украину пока не спешит, информирует Апостроф .

В эфире Национального марафону Лидия призналась, что ей страшно возвращаться в столицу, ведь в ее дом прилетела роSSийская ракета и убила человека. Таран не готова рисковать безопасностью 15-летней Василины.

Фото: instagram.com/lidiyataran

"В моем доме убило человека ракетой. Мне небезопасно в моем доме. Я пока не буду пытаться вернуться туда. Я пока не вижу своего ребенка и себя в нем. Главное - это безопасность", - сказала она.

К тому же, дочь ведущей только адаптировалась к обучению в местном колледже.

"Здесь детей в школы очень легко берут, но нужно время, чтобы она освоилась. И вот Василина адаптировалась... Здесь обучение длится до конца июня", – отметила телеведущая.

Лидия Таран родила Василину в 2007 году от Андрея Доманского, с которым жила в гражданском браке до 2010 года. Сейчас телеведущий женат на Марине Доманской, с которой воспитывает двух общих дочерей.

Фото: instagram.com/lidiyataran