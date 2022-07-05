Квентін Тарантіно та його дружина вдруге стали батьками

Голлівудський режисер Квентін Тарантіно став батьком вдруге. Про вагітність його дружини Даніели стало відомо в лютому.

Представник пари повідомив виданню People, що дівчинка з’явилася на світ 2 липня. "Даніелла і Квентін Тарантіно раді повідомити, що 2 липня 2022 року Даніела народила дівчинку, молодшу сестру Лео, їхньої першої дитини", — сказав інсайдер, інформує Апостроф .

Фото: Getty Images

Даніела, яка є дочкою ізраїльського співака та автора пісень Цвікі Піка, почала зустрічатися з Квентіном після знайомства з ним у 2009 році. У той період кінорежисер якраз займався просуванням свого фільму "Безславні виродки". У листопаді 2018 року закохані зіграли таємне весілля у Лос-Анджелесі, а вже в лютому 2020 року в Ізраїлі народився їхній первісток - син Лео.

Тарантіно розповідав, що їхній син міг би мати зовсім інше ім'я: "Ми майже не назвали його [Лео], тому що люди могли подумати, що я назвав його на честь Леонардо Ді Капріо, - пояснив сценарист у шоу "Jimmy Kimmel Live!" у червні 2021 року. - У цьому немає нічого поганого, але я цього не робив. Його названо на честь діда моєї дружини, а також тому, що в наших серцях він був нашим маленьким левом".

Фото: Getty Images

Квентін також не став приховувати, що батьківство позитивно на нього впливає, хоч і зробило його ще емоційнішим. "Якщо я говоритиму про це занадто багато, я вже почну плакати", - сказав знаменитість. - Я навіть не можу без сліз дивитись на його ім'я, написане на аркуші паперу. Просто він мій маленький Лео. Він просто найчарівніша людина, яку я коли-небудь зустрічав у своєму житті".

Крім того, володар "Золотого глобуса" зізнавався, що його сімейне життя "ніяк не позначилося на його кар'єрі". "Я зустрів її, ми закохалися, вона хотіла вийти заміж, і я теж, і тому я одружений", - сказав Тарантіно.

Одруження змусило сценариста "підвести підсумки" свого життя та поглянути на нього "під новим кутом". Про це Квентін заявив на Каннському кінофестивалі у 2019 році. "Я ніколи не одружувався раніше, і тепер я знаю чому, - пояснив він тоді. - Я чекав на ідеальну дівчину".

Фото: Getty Images

Квентін Тарантіно - американський режисер, сценарист, актор і продюсер. Став відомий на весь світ після фільму "Кримінальне чтиво", який приніс йому "Золоту пальмову гілку" Каннського кінофестивалю, а також премії "Оскар" і "Золотий глобус" за найкращий сценарій.