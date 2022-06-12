В мире коронавирусом заразились уже больше 535 миллионов человек
Умерли 6,3 миллиона человек.
По данным американского университета Джонса Хопкинса, в мире COVID-19 заразились уже больше 535 миллионов человек.
По данным
Среди стран с более чем 20 млн заразившихся США, Индия, Бразилия, Франция, Германия и Великобритания.
Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения соответственно составило:
США - 85 млн 500 тыс. 976 и 1 млн 11 тыс. 260.
Индия - 43 млн 222 тыс. 17 и 524 тыс. 761.
Бразилия - 31 млн 445 тыс. 137 и 668 тыс. 74.
Франция - 29 млн 946 тыс. 603 и 149 тыс. 788.
Германия - 26 млн 803 тыс. 867 и 139 тыс. 806.
Великобритания - 22 млн 571 тыс. 880 и 179 тыс. 884.
По данным