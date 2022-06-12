В мире коронавирусом заразились уже больше 535 миллионов человек

Умерли 6,3 миллиона человек.

В мире коронавирусом заразились уже больше 535 миллионов человек
© unsplash/mufidpwt

По данным американского университета Джонса Хопкинса, в мире COVID-19 заразились уже больше 535 миллионов человек.

По данным университета, что от коронавируса в мире умерли 6,3 миллиона человек.

Среди стран с более чем 20 млн заразившихся США, Индия, Бразилия, Франция, Германия и Великобритания.

Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения соответственно составило:

США - 85 млн 500 тыс. 976 и 1 млн 11 тыс. 260.

Индия - 43 млн 222 тыс. 17 и 524 тыс. 761.

Бразилия - 31 млн 445 тыс. 137 и 668 тыс. 74.

Франция - 29 млн 946 тыс. 603 и 149 тыс. 788.

Германия - 26 млн 803 тыс. 867 и 139 тыс. 806.

Великобритания - 22 млн 571 тыс. 880 и 179 тыс. 884.

По данным Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты достиг на утро воскресенья 812,2. В США на 1 млн жителей скончались 3 тыс. 94 человека, Индии - 373, Бразилии - 3 тыс. 101, Франции - 2 тыс. 269, Германии - 1 тыс. 663, Великобритании - 2 тыс. 613.


Александр Хребет, ZN.ua





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