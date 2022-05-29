Оспа обезьян: в ВОЗ рассказали, кто может пострадать от болезни больше всех

Оспа обезьян не несет особой угрозы для жизни взрослых, но может иметь фатальные последствия для детей, беременных женщин и людей с ослабленным иммунитетом. Об этом рассказали во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Как сообщает издание The Economist , ссылаясь на специалистов организации, вышеупомянутым уязвимым категориям населения следует быть особенно осторожными и строго соблюдать правила гигиены в зонах возможного распространения болезни.

В настоящее время ВОЗ не зафиксировала ни одного смертельного случая от оспы обезьян вне Африки. Поскольку на «черном континенте» система здравоохранения достаточно слабая, то смерть от заболевания там составляет 3-6% от общего количества инфицированных. Кроме того, в ВОЗ предупреждают, что наиболее опасным для жизни является штамм, распространенный в ДР Конго. Что касается западноафриканской разновидности обезьяньей оспы, которая сейчас распространяется за пределами континента, то риск умереть от нее достаточно низок.

Эксперты также объяснили, что вирус не так опасен, как COVID-19. Его распространение довольно медленное, а сама болезнь проходит без существенных осложнений. В ВОЗ заявили, что вакцинация от обезьяньей оспы помогает в 85% случаев, однако, как и прежде, потребности в том, чтобы осуществлять ее массово пока нет.