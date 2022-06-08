В Минздраве рассказали, как восстановить утраченные на оккупированной территории медицинские документы

Из-за военной агрессии РФ и обстрелов украинцы вынуждены искать безопасное место жительства. В критических ситуациях во время переезда не всегда есть возможность собрать необходимые меддокументы. Поэтому Минздрав опубликовал информацию о путях восстановления утраченных медицинских документов.

Отмечается, чтобы восстановить результаты обследования, медицинскую карточку, результаты проведенных стационарных и оперативных вмешательств и реабилитационных рекомендаций, необходимо обратиться к семейному или любому другому врачу первичного звена по месту нахождения.

«Врач примет решение о восстановлении утраченных документов и при необходимости проведет дополнительные обследования для возобновления дальнейшего лечения», - сообщают в Минздраве.

Для того чтобы восстановить утраченные документы, принадлежащие лицу с инвалидностью, необходимо обратиться в орган социальной защиты, который имеет доступ в Центральный банк лиц с инвалидностью и может сделать соответствующую выписку.

Чтобы восстановить другие медицинские документы и справку МСЭК (Медико-социальная экспертиза), нужно обратиться в медико-социальную экспертную комиссию по месту нахождения.