Минздрав отменил проходные 150 баллов ВНО для поступления на медицинские специальности – Линчевский

Это чревато существенным снижением уровня знаний среди студентов-медиков

Минздрав отменил проходные 150 баллов ВНО для поступления на медицинские специальности – Линчевский
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Министерство здравоохранения упразднило проходной барьер в минимум 150 баллов на внешнем независимом оценивании для поступающих на медицинские специальности. Об этом в своем Facebook сообщил бывший замминистра здравоохранения и известный врач Александр Линчевский.

По его словам, это ставит под угрозу уровень знаний посреди будущих студентов-медиков.

«На медицину отныне берут всех. Те лентяи, которые не могут получить 150 баллов на ВНО? теперь станут врачами и будут лечить вас и ваших детей. Да, они сдадут все экзамены, потому что для получения диплома теперь достаточно лишь 50% правильных ответов, да, они смогут купить оценку, экзамен, диплом, потому что независимый международный экзамен также отменен», – возмутился бывший замминистра.


Юлия Лавришин, ZN.ua





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