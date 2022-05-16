Не можем учитывать политику: глава жюри Украины на "Евровидении-2022" объяснил 0 баллов для Польши

15 мая после победы Kalush Orchestra на "Евровидении-2022" "Суспільне" провели пресс-конференцию для украинских медиа. Участие в ней принял и глава национального жюри Вадим Лисица, который вместе с Ириной Федишин и тремя другими коллегами попал в скандал из-за низких оценок для Польши , информирует Апостроф .

Напомним, что в финале "Евровидения-2022" национальное жюри Польши отдало Украине максимальные 12 баллов, тогда как польский исполнитель Кристиан Охман с песней "River" не получил от наших судей ни одного.

Фото: Eurovision Song Contest

Вадим Лисица - украинский продюсер, саунд-продюсер, аранжировщик, звукорежиссер, музыкальный продюсер телевизионного шоу "Х-Фактор" (9 и 10 сезоны). Он объяснил, чем жюри руководствовалось, выставляя участникам "Евровидения-2022" оценки.

"Профессиональное жюри организаторы добавили в песенный конкурс, чтобы снизить влияние добрососедских отношений на музыкальный конкурс: когда граждане соседних стран голосуют друг за друга. Здесь есть условия, которые Европейский вещательный союз поставил перед жюри, и я впервые столкнулся с этой практикой. Мы не можем учитывать в голосовании политический фактор, - сказал он. - Жюри должно профессионально оценивать песню, выступление, режиссуру. Шоу было мощным — очень много талантливых исполнителей и не меньше представителей стран, которые помогают Украине. Украинское жюри проголосовало за Польшу так же, как и подавляющее большинство стран, поэтому экспертная оценка жюри совпала с большинством Европы. Вся любовь, направленная нами в Польшу , к польскому народу за огромную помощь — военную, гуманитарную — выразилась в 12 баллах от зрителей".

Кристиан Охман с украинской символикой перед "Евровидением-2022"

Фото: Getty Images

Журналисты поинтересовались, почему некоторые члены жюри ставили Польше 7 и 10 баллов, а в результате Охман получил 0.

"Это не баллы, это позиция в рейтинговом списке. То есть мы голосуем "1" за лучшее выступление, и "24" - за худшее выступление. Затем высчитывается общее количество баллов, полученных страной. Эти подсчеты производим не мы, а ЕВС", — сказал Лисица.

Ранее на своей странице в Facebook продюсер заявил, что считает голосование украинских судей демократическим и заслуженным.

Фото: Facebook / Вадим Лисица

" Польша и другие страны получили оценки, которые заслужили по мнению каждого из судей. Плату за это никто не получал. Никаких преференций и других поощрений никто не имел. Как глава жюри - я точно готов нести ответственность за демократический выбор, сделанный в этом году, - написал он. - За гуманитарную, военную и финансовую помощь Украине мы есть и будем благодарны Польскому народу вечно! Но это никак не связанные вещи".

Напомним, что национальное жюри так оценило выступления финалистов "Евровидения-2022".

Великобритания – 12 баллов;

Португалия – 10 баллов;

Нидерланды – 8 баллов;

Греция – 7 баллов;

Швейцария – 6 баллов;

Азербайджан – 5 баллов;

Швеция – 4 балла;

Австралия – 3 балла;

Армения - 2 балла;

Чехия – 1 балл.

По результатам зрительского голосования картина совершенно другая. Украинцы своими голосами поддержали друзей нашей страны.

Польша – 12 баллов;

Литва – 10 баллов;

Исландия – 8 баллов;

Великобритания – 7 баллов;

Молдова – 6 баллов;

Эстония – 5 баллов;

Финляндия – 4 балла;

Нидерланды – 3 балла;

Норвегия – 2 балла;

Испания – 1 балл.

Тем временем уже три страны заявили о том, что в финале "Евровидения-2022" представитель Европейского вещательного союза неправильно прочитал их оценки. Грузия и Азербайджан отдали 12 баллов Украине, а не Великобритании, а вот Румыния максимальную оценку поставила не нам.