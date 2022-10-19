"Разом ми зможемо все": Лобода несподівано звернулася до українців за допомогою

Відома співачка Світлана Лобода попросила шанувальників щодо грошової допомоги.

Популярна українська співачка Світлана Лобода, яка припинила діяльність в росії та заявила про свою проукраїнську позицію, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала нові чорно-білі фото та звернулася до українців за допомогою.

У своєму після Світлана подякувала шанувальникам за вітання з днем ??народження, який відзначала напередодні. У своє свято артистка оголосила про збір коштів і як подарунки попросила людей пожертвувати гроші на відновлення будинків в Ірпені. Зірка зазначила, що була в Ірпені і на власні очі бачила дозволи, нанесені російською армією, тож тепер хоче допомогти постраждалим повернути дах над головою.

Після дня народження Лобода розповіла, що поки що необхідну суму не зібрано, тож собор триває.

"Я дуже дякую Вам за теплі слова та привітання. Але особливо дякую кожному, хто зробив свій внесок у фонд "Dusha", де ми збираємо кошти на відбудову трьох зруйнованих комплексів в Ірпені. На сьогоднішній день зібрано значну суму, але не достатню, щоб закрити потрібні нам 4 мільйони гривень. Збір триває. Чим швидше ми зберемо кошти – тим швидше у сотні сімей з'явиться свій дах над головою. Кожні 50 гривень наближають нас до мети. Приєднуєтеся. Знаю, разом ми зможемо все!" - написала Світлана.