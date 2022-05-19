После скандала с 0 баллов для Польши украинцам разрешили проголосовать за жюри на "Евровидении-2023"

В 2023 году украинцы сами выберут состав жюри для "Евровидения". Такое решение было принято в связи с разгоревшимся после нынешнего конкурса скандалом из-за нулей для Польши , информирует Апостроф .

О этом заявил председатель правления НСТУ Николай Чернотицкий в эфире телемарафона. По его словам, зрители смогут предложить свои кандидатуры и проголосовать за них на сайте Суспільного.

Фото: Суспільне

"У Суспільного на радарах есть все недовольства нынешним жюри. Со следующего года одним из новшеств формирования жюри будет open call. Все граждане, которые пожелают, смогут предложить свою кандидатуру, которая, по их мнению, имеет опыт и вес в этой сфере. После этого сделаем голосование на сайте и согласуем кандидатур по ЕМС. В результате будет сформировано профессиональное жюри, которое будет голосовать за финалистов Евровидения в следующем году", – рассказал он.

Чернотицкий добавил, что во время войны было сложно формировать команду, но на выбор состава национального жюри никто не влиял, судей выбирали учитывая опыт.

В 2022 году в украинский состав жюри "Евровидения" вошли: продюсер Вадим Лисица, солист "Пиккардийской терции" Андрей Капраль, певица Ирина Федишин, дирижер Андрей Яцкив и кинокритик Лукьян Галкин.

Члены украинского профессионального жюри "Евровидения-2022"

Фото: Суспільне

Согласно их решению, Великобритания получила 12 баллов, Португалия - 10 баллов, Нидерланды - 8 баллов, Греция - 7 баллов, Швейцария - 6 баллов, Азербайджан - 5 баллов, Швеция - 4 балла, Австралия - 3 балла, Армения - 2 балла, Чехия - 1 балл. Польше , которая во время полномасштабной войны стала для Украины главным союзником, не досталось ни одного балла.

Именно это и привело к скандалу в обществе, поскольку в зрительском голосовании украинцы наивысший балл отдали представителю Польши Кристиану Охману.

Кристиан Охман с украинской символикой перед "Евровидением-2022"

Фото: Getty Images