После войны в Украине будет бум онкологических и инфекционных заболеваний — Ляшко

После окончания войны и определенного адаптационного периода в Украине может вспыхнуть бум обнаружения онкологических заболеваний, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Министр отметил, что с 2020 года из-за пандемии коронавируса в Украине не проводились ранний скрининг онкологических болезней и сердечно-сосудистых заболеваний.

«Такая же ситуация и во время войны. Это приведет к тому, что через 5-7 лет у нас будет еще и бум онкологических, определенных инфекционных и сердечно-сосудистых болезней. А это и туберкулез, и вирусный гепатит», - сказал Ляшко в интервью " Телеграфу ".

Ключевым фактором, чтобы предотвратить катастрофу – это прекращение войны. Однако и в таких условиях Минздрав пытается обеспечить своевременное диагностирование.

«Технически мы имеем все стадии реагирования на разные инфекционные заболевания. Мы усовершенствовали лабораторную сеть, расширили количество диагностических систем, чтобы вовремя выявлять возбудителя и вводить необходимые противоэпидемические меры. Работаем над тем, чтобы человек долгое время не находился в неприемлемых для жизни условиях», - добавил он.