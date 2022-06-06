После войны в Украине будет бум онкологических и инфекционных заболеваний — Ляшко

Основная причина – отсутствие возможности своевременного диагностирования, информирует ZN.ua.

После войны в Украине будет бум онкологических и инфекционных заболеваний — Ляшко
© pixabay/parentingupstream

После окончания войны и определенного адаптационного периода в Украине может вспыхнуть бум обнаружения онкологических заболеваний, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Министр отметил, что с 2020 года из-за пандемии коронавируса в Украине не проводились ранний скрининг онкологических болезней и сердечно-сосудистых заболеваний.

«Такая же ситуация и во время войны. Это приведет к тому, что через 5-7 лет у нас будет еще и бум онкологических, определенных инфекционных и сердечно-сосудистых болезней. А это и туберкулез, и вирусный гепатит», - сказал Ляшко в интервью "Телеграфу".

Ключевым фактором, чтобы предотвратить катастрофу – это прекращение войны. Однако и в таких условиях Минздрав пытается обеспечить своевременное диагностирование.

«Технически мы имеем все стадии реагирования на разные инфекционные заболевания. Мы усовершенствовали лабораторную сеть, расширили количество диагностических систем, чтобы вовремя выявлять возбудителя и вводить необходимые противоэпидемические меры. Работаем над тем, чтобы человек долгое время не находился в неприемлемых для жизни условиях», - добавил он.


Ирина Знась, ZN.ua





Интересные новости
55-летняя Ольга Сумская в белом платье с вышивкой изумила моложавой внешностью: кадры55-летняя Ольга Сумская в белом платье с вышивкой изумила моложавой внешностью: кадры
"Просыпаюсь ночью и…": Гвоздева из "Танців з зірками" рассказала, что вернуло ее к жизни, фото"Просыпаюсь ночью и…": Гвоздева из "Танців з зірками" рассказала, что вернуло ее к жизни, фото
Мурал в поддержку Украины появился в Нью-ЙоркеМурал в поддержку Украины появился в Нью-Йорке
Слава Каминская попыталась оправдать Ани Лорак, которая молчит о войнеСлава Каминская попыталась оправдать Ани Лорак, которая молчит о войне
Звезда 1+1 Падалко рассказала, на что пошел Нью-Йорк ради Украины: "Беспрецедентное решение мэрии города!"Звезда 1+1 Падалко рассказала, на что пошел Нью-Йорк ради Украины: "Беспрецедентное решение мэрии города!"
Блок рекламы


Похожие новости
В Одессе провели в последний путь легендарного командира морской пехоты: кадры прощания с ГероемВ Одессе провели в последний путь легендарного командира морской пехоты: кадры прощания с Героем
Лободу оправдали коллеги после выезда с рф, украинцы не смолчали: "Не шокирована, но очень грустно"Лободу оправдали коллеги после выезда с рф, украинцы не смолчали: "Не шокирована, но очень грустно"
Мартыновская из "Мастер Шеф" призналась, какая мечта исполнилась из-за войны: "Не хочу больше..."Мартыновская из "Мастер Шеф" призналась, какая мечта исполнилась из-за войны: "Не хочу больше..."
Наталия Валевская развелась после 18 лет бракаНаталия Валевская развелась после 18 лет брака
В Минздраве рассказали, сколько детей родилось в Украине за время полномасштабной войны против РоSSииВ Минздраве рассказали, сколько детей родилось в Украине за время полномасштабной войны против РоSSии
Metallica собрала миллион долларов для помощи УкраинеMetallica собрала миллион долларов для помощи Украине
Надя Дорофеева и Артем Пивоваров представили чувственный трек "Думи" в 100-й день войныНадя Дорофеева и Артем Пивоваров представили чувственный трек "Думи" в 100-й день войны
100 дней с начала другой жизни: Светлана Лобода выпустила песню-молитву о войне в Украине100 дней с начала другой жизни: Светлана Лобода выпустила песню-молитву о войне в Украине
В Украине вступают в силу новые ограничения для курильщиковВ Украине вступают в силу новые ограничения для курильщиков
Огромные воронки и дети, живущие на руинах: Остапчук показал, как изменилась Бородянка после освобожденияОгромные воронки и дети, живущие на руинах: Остапчук показал, как изменилась Бородянка после освобождения
Последние новости
Подгружаем последние новости