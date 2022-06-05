Лободу оправдали коллеги после выезда с рф, украинцы не смолчали: "Не шокирована, но очень грустно"

Светлана Лобода

Светлана оказалась в центре бурных обсуждений.

Светлана Лобода много лет строила карьеру певицы в рф, хотя сама родом из Украины. Артистка не выступала в поддержку путина и не ездила в Крым через рф. При этом с момента вторжения исполнительница отказалась от работы и концертов в стране-агрессоре.

Лобода продолжает получать тонны хейта в свою сторону, однако не скрывает, что она на стороне родины и будет ее поддерживать. Также Лобода помогает фонду беженцев из Украины и выпустила песню, посвященную теме войны.

«Анатолий Анатолич о хейте своей кумы Лободы. Полный выпуск на канале Люкс ФМ?» - пишет Слава Демин. В отрывке видео подробно объясняется, чем артистка отличается от запроданок.

В сети разгорелся спор:

«Анатолич! …не шокирована, но очень грустно; мы сами разберемся. Без анатоликов всяких; Анатолич мастерски затер тему, только война началась в 14, это так, чтобы никто не забыл; Мое мнение о Лободе поменялось в лучшую сторону; разочарована!!! так профессионально все затер; И я не понимаю хейта в сторону Светланы!; Она поняла ,что ошибалась».

Ранее мы писали, лишь когда на артистку обрушилось море хейта и негатива за ее умалчивание, касательно позиции по происходящему в стране, Светлана дала четко понять, что она на стороне Украины.


Дарина Силина, politeka.net





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