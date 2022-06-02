Огромные воронки и дети, живущие на руинах: Остапчук показал, как изменилась Бородянка после освобождения

Владимир Остапчук

Несмотря на руины вокруг, в квартирах без окон, балконов, света и воды продолжают жить люди.

Как сообщает Politeka.net, известный телеведущий Владимир Остапчук сейчас занимается волонтерством и активно осветляет происходящее в Украине после вторжения россии. Несколько часов назад он показал в Инстаграм-Сториз, свое путешествие по разрушенной роSSийскими оккупантами Бородянке в Киевской области.

На фото и видео, опубликованных телеведущим, можно увидеть дорогу в огромных воронках, дома в черной копоти, стены в дырах от роSSийских снарядов.

Владимир Остапчук также показал квартиру молодой семьи с двумя детьми, куда прилетела роSSийская ракета. Все они погибли, а жилье полностью уничтожено. На кадрах показана разрушенная жизнь людей и одинокая люстра, которая едва уцелела.

Несмотря на руины вокруг, в квартирах без окон, балконов, света и воды продолжают жить люди. В том числе и дети. На видео Остапчук снял девочек, которые пускали мыльные пузыри из полуразрушенного дома.

"Странное чувство. Тут ходят люди, уже работают магазины и гуляют дети. Все хотят нормальной мирной жизни. Жизнь обязательно победит...",– прокомментировал Владимир Остапчук.

Остапчук призвал неравнодушных соотечественников пополнять лавы добровольческих строительных батальонов "Добробат". Десятки тысяч волонтеров со всей Украины помогают разрушенным украинским городам и селам поскорее вернуть свой прежний вид.


Александра Павленко, politeka.net

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Ирина Билык впервые показала, что осталось от ее дома под КиевомИрина Билык впервые показала, что осталось от ее дома под Киевом
"Ни финансово, ни морально": молодая жена Виктора Павлика рассказала, когда вернется к мужу из Израиля"Ни финансово, ни морально": молодая жена Виктора Павлика рассказала, когда вернется к мужу из Израиля
"Потерять все очень просто": "Холостячка" Мишина откровенно рассказала о своем состоянии"Потерять все очень просто": "Холостячка" Мишина откровенно рассказала о своем состоянии
"Она неадекватная": дочь Снежаны Егоровой рассказала, как писала скандальной матери из подвала"Она неадекватная": дочь Снежаны Егоровой рассказала, как писала скандальной матери из подвала
Муж Тони Матвиенко Мирзоян разоткровенничался о трехмесячной разлуке с женой: "Думал, и двери в джипе сломает"Муж Тони Матвиенко Мирзоян разоткровенничался о трехмесячной разлуке с женой: "Думал, и двери в джипе сломает"
Блок рекламы


Похожие новости
"Вы не могли понять, почему я развелся": Дантес показал женщину, которая не оставила его равнодушным"Вы не могли понять, почему я развелся": Дантес показал женщину, которая не оставила его равнодушным
Создатели мультфильма "Мавка. Лісова пісня" показали яркий отрывок с саундтреком от группы "ДахаБраха"Создатели мультфильма "Мавка. Лісова пісня" показали яркий отрывок с саундтреком от группы "ДахаБраха"
После скандала с поддельной справкой Алина Паш заявила, что не помнит, как попала в Крым в 2015 годуПосле скандала с поддельной справкой Алина Паш заявила, что не помнит, как попала в Крым в 2015 году
Mamarika вернулась домой и показала свой особняк под КиевомMamarika вернулась домой и показала свой особняк под Киевом
Kalush Orchestra показали режиссерскую версию клипа Stefania о женщинах и детях на войне: видеоKalush Orchestra показали режиссерскую версию клипа Stefania о женщинах и детях на войне: видео
16-летняя дочь Оли Фреймут показала, как зажигает на ночной тусовке в Лос-Анджелесе: "Выпускной вечер"16-летняя дочь Оли Фреймут показала, как зажигает на ночной тусовке в Лос-Анджелесе: "Выпускной вечер"
"Последний большой концерт": кума Дзидзьо Цибульская показала себя на сцене почти 10 лет назад"Последний большой концерт": кума Дзидзьо Цибульская показала себя на сцене почти 10 лет назад
Тринчер без скромности распахнула пиджак и показала "недостатки" фигуры: "Чувствую дискриминацию"Тринчер без скромности распахнула пиджак и показала "недостатки" фигуры: "Чувствую дискриминацию"
"Здесь такой ужас": Эктор из "Мастер Шеф" проведал Харьков после многочисленных обстрелов"Здесь такой ужас": Эктор из "Мастер Шеф" проведал Харьков после многочисленных обстрелов
Дорофеева затосковала по прошлой жизни и показала, какой была до всех перемен: кадрыДорофеева затосковала по прошлой жизни и показала, какой была до всех перемен: кадры
Последние новости
Подгружаем последние новости