Инвалиды, не подтвердившие свою группу, получили вердикт от Минздрава

В Министерстве здравоохранения решили, как поступить с гражданами, имеющими группу инвалидности, однако не подтвердившими ее. Решение было принято с учетом особенностей военного периода.

В Минздраве решили судьбу инвалидов, не подтвердивших свою группу

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.

Согласно закону, действующему в Украине, люди, имеющие инвалидность, должны периодически проходить повторное медицинское освидетельствование, чтобы подтвердить группу инвалидности, которую они получили. Выводы по протеканию заболевания и функциональному состоянию организма делает медико-санитарная экспертная комиссия (МСЭК).

Именно она решает, оставлять ли больного на той группе инвалидности, которую он получил ранее, или перевести на другую группу - в случае негативного развития заболевания. Впрочем, есть и другие случаи – когда организм сумел преодолеть заболевание. В таком случае инвалидность просто могут снять, признав человека здоровым.

В Минздраве решили судьбу инвалидов, не подтвердивших свою группу
Для каждого заболевания законом определена своя периодичность прохождения МСЭК: от 1 до 10 лет. В случае неявки инвалида на МСЭК в определенный срок, ему отменяют инвалидность, а соответственно и перестают выплачивать социальную помощь, которая обычно назначается инвалидам.

Однако в этом году многим инвалидам помешала война вовремя пройти МСЭК. Поэтому у многих людей сроки прохождения медицинского осмотра оказались просроченными. Учитывая обстоятельства, в Минздраве решили таким людям, у которых срок действия предварительного заключения МСЭК истекает именно во время войны, автоматически его продлить.

"Срок действия инвалидности и Индивидуальная программа реабилитации (ИПР) продлены на период действия военного положения. Срок прохождения повторного осмотра, который пришелся на период действия военного положения на территории Украины, переносится на срок не позднее шести месяцев после его прекращения/отмены", - говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.

Соответственно и все выплаты, назначенные инвалиду, сохраняются за ним на период действия военного положения и еще на полгода после его завершения. Кроме того, если лицу с инвалидностью до войны было назначено определенное лечение или реабилитация, их также продолжат без повторного медицинского осмотра.

Напомним, семьям с детьми, в этом году повышены размеры пособия на детей. В общей сложности повышены пять видов помощи.


Марченко Любов, Тудей





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